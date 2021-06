Quando laviamo i nostri capi ci sono delle macchie che non se ne vanno facilmente. La lavatrice e il sapone a volte non bastano. Oggi vogliamo parlare di quelle causate dal deodorante. Purtroppo, non possiamo certo fare a meno di questo prodotto. Soprattutto d’estate con il caldo che ci fa sudare. E quindi usiamo ancora di più questo prodotto. Ma abbiamo una soluzione efficace. Infatti, non dovremo più preoccuparci delle macchie di deodorante sui vestiti grazie a questo infallibile rimedio usando semplici ingredienti che abbiamo in casa.

La causa del problema

Purtroppo, ci troviamo davanti a un cane che si morde la coda. Ciò che causa le macchie sui vestiti è una reazione chimica tra sudore e sostanze contenute in alcuni deodoranti. Soprattutto quando ne utilizziamo tanto e sudiamo tanto. Il problema è che più fa caldo e più tendiamo a sudare. Di conseguenza per rimanere più profumati applichiamo più deodorante. Stiamo quindi in una situazione di stallo. Ma non dovremo più preoccuparci delle macchie di deodorante sui vestiti grazie a questo infallibile rimedio usando semplici ingredienti che abbiamo in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Facile ma efficace

Oggi ci concentreremo sui capi bianchi. Ovviamente senza usare la candeggina che alla lunga può rovinarli. Ciò che ci serve invece è del bicarbonato e dell’acqua. Mescoliamo due cucchiai di bicarbonato in un bicchiere d’acqua. Otteniamo una pasta da applicare sulle macchie del capo già bagnato. Lasciamo agire per un’ora. Successivamente sciacquiamo il vestito. A questo punto tamponiamo le macchie con dell’ovatta imbevuta di acqua ossigenata. Lasciamo agire 5/10 minuti e poi risciacquiamo. Ora non ci rimane altro che mettere il vestito a lavare in lavatrice. In questo modo vedremo sparire del tutto le macchie di deodorante dai nostri capi.

Approfondimento

Per combattere le irritazioni da sudore sulla nostra pelle e non soffrire più basta applicare questo semplicissimo prodotto.