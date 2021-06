Anche se molti ne hanno sentito parlare pochi conoscono davvero la Sila. I paesaggi di montagna più famosi della Calabria. La Sila è una zona montuosa che lascia senza fiato per la sua bellezza e per l’atmosfera che presenta con i suoi alloggi immersi in radure fantastiche. Organizziamo quindi un viaggio nella montagna incantata del Sud con paesaggi mozzafiato e suggestive atmosfere dove assaggiare piatti tipici da leccarsi i baffi.

Sguardo sulla montagna

La montagna rappresenta da sempre un luogo di riposo ma anche di svago per le passeggiate o per gli amanti delle escursioni. La Sila ha il dono di presentare un’aria incontaminata. Denominata attrazione del territorio per una fauna spettacolare. Trovarsi lì e respirare la bellezza mentre si osservano paesaggi suggestivi mai visti prima.

Luoghi da visitare

La Sila è considerato il luogo dove si respira meglio proprio per l’aria pulita. Dopo qualche giorno, avremo un forte senso di benessere. La Sila è un’area montuosa che comprende i comuni di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Divisa in Sila grande e Sila piccola. La Sila piccola rappresenta il centro del paese. Vi è un parco nazionale dal 2002 per l’unicità dei paesaggi immersi nel verde. Il clima mediterraneo permette di visitarla in inverno con la neve e in estate. In entrambi i casi ci sembrerà una meraviglia. Inoltre si può visitare il Lago Ampollino, un lago artificiale dove è possibile fare un giro in barca e sostare su spiagge naturali insieme ai propri amici.

Divertimenti

Lungo il parco vi è un trenino a vapore apprezzabile sia dai grandi che dai piccini. Il trenino attraversa tutta la Sila e ci consente di non perdere nessun dettaglio della sua bellezza. Per gli amanti delle escursioni e delle passeggiate in bicicletta ci sono altri servizi ad esse dedicati. In ultimo a pochi chilometri di distanza troviamo Tropea e Capo vaticano.

Il cibo

Si dovrebbe stare ore a spiegare tutto quello che si può mangiare in Sila. Infatti, qui non esistono diete per qualche giorno. Soppressata, maiale nero e funghi. Tra i formaggi da non dimenticare il butirro e il caciocavallo. Primi fantastici e bruschette fatte con le frese che hanno davvero un gusto particolare.

Concedersi una vacanza in Sila è quello di cui si ha bisogno dopo anni così complicati. In quel contesto il contatto con la natura e la bellezza del posto ci darà quell’equilibrio e quell’allegria della quale godremo per una vacanza speciale.