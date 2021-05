L’arrivo della bella stagione non porta solo dei benefici. Con l’arrivo del caldo si pensa subito alle vacanze e alle belle giornate di sole da passare fuori. Ma con le alte temperature iniziamo anche a sudare più spesso. Questo porta sicuramente molti fastidi. Dover riempirsi di deodorante per evitare di emanare un cattivo odore. Tenere d’occhio i vestiti che possono macchiarsi e cercare di nascondere gli aloni. Ma la più grande scocciatura è l’irritazione che può provocare alla nostra pelle. Per fortuna serve davvero poco per risolvere questo problema comune. Scopriremo infatti che per combattere le irritazioni da sudore sulla nostra pelle e non soffrire più basta applicare questo semplicissimo prodotto.

La causa del problema

Sono due le motivazioni per cui sorgono queste irritazioni. La pelle inumidita dal sudore crea molto più attrito. Infatti, se per esempio camminando sudiamo sulle cosce e queste si strofinano l’una con l’altra inizieremo a sentire fastidio. Lo stesso vale con il contatto tra pelle e vestiti. Per esempio, anche sotto le ascelle se si ha una maglietta più stretta. O dove si appoggia il ferretto del reggiseno. Il tessuto si strofinerà con la pelle e otterremo lo stesso risultato. Rossore, bruciore e prurito. In più si va a creare un ambiente umido tra la pelle e i tessuti. Questo ambiente è l’ideale per la crescita di batteri. Questi sicuramente contribuiscono al processo di irritazione. Vediamo quindi nelle prossime righe come rimediare.

Tutto ciò che ci serve per risolvere il problema è il talco borato. Questa polvere fa esattamente al caso nostro. Ha un effetto sia antisettico che lenitivo. Così da poter alleviare le irritazioni che già si sono formate. Inoltre, diminuisce la sudorazione e lascia la pelle liscia e asciutta. Questo impedirà l’attrito con i vestiti o con altre parti del corpo. Mettiamo quindi un po’ di questa polvere nelle zone dove si formano più irritazioni. Strofiniamo leggermente per far assorbire bene e il gioco è fatto. Non dovremmo più preoccuparci del sudore in quei punti.