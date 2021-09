Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa dedicato agli amanti di orto e giardino. Qualche giorno fa abbiamo conosciuto la cimice rossonera, uno dei nostri migliori alleati per la pulizia del giardino. Oggi ci concentreremo su altri due gravi pericoli per le piante: gli afidi e i parassiti. Entrambi rischiano di rovinarle irrimediabilmente e in alcuni casi anche di ucciderle. Ma niente paura. Anche per la lotta con questi temibili esserini abbiamo un prezioso alleato: la crisopa. E non dovremmo mai scacciare questo straordinario insetto se vogliamo salvare le piante da afidi e parassiti. Il segreto è tutto nella “dieta” della crisopa. La sua fonte alimentare principale sono proprio i nemici delle nostre piante.

Non dovremmo mai scacciare questo straordinario insetto se vogliamo salvare le piante da afidi e parassiti

La crisopa è un insetto tipico delle nostre zone e assomiglia a una piccola libellula. È lunga circa 10 millimetri, è di colore verde e ha delle ali più grandi del corpo. Normalmente possiamo trovarla nei prati, sulle piante ornamentali o vicino agli alberi da frutto e si muove per cacciare nelle ore notturne.

Ma quello che a noi interessa sono i suoi obiettivi di caccia. La crisopa è ghiotta di afidi, cocciniglie, acari e psille. Tutti animali che si nutrono della linfa delle nostre preziose piante.

In più la crisopa ha un’altra caratteristica molto interessante. Le femmine depongono le uova proprio sulle piante attaccate dagli afidi. E non appena le uova si schiudono le larve particolarmente affamate iniziano ad attaccare gli insetti e i parassiti per diventare adulte.

Come attirare questo insetto in giardino

Sembra incredibile ma possiamo realizzare anche noi un habitat perfetto per attirare questi utilissimi insetti. In primo luogo dovremmo sempre evitare di usare pesticidi o prodotti chimici. Una scelta che non solo avvicinerà le crisope ma che a lungo termine si rivelerà utile per la salute delle piante.

Il secondo passaggio sarà quello di scegliere coltivazioni in grado di attirarle. Le crisope da adulte si nutrono anche di nettare e mettere in giardino piante decorative come la calendula potrebbe spingerle ad avvicinarsi.

Infine possiamo costruire un riparo per insetti. Prendiamo dei tronchetti di bambù, della paglia e dei listelli di legno. Ci serviranno per realizzare una piccola casetta. Con i listelli creiamo il tetto e le pareti. All’interno metteremo in basso il bambù e lo copriremo con la paglia. Le crisope si annideranno nelle fessure della paglia e da lì si muoveranno per la loro caccia notturna e per deporre le uova.

