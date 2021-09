Che sia per una cena fra amici o per un pranzo in famiglia, il giusto antipasto serve sempre a dare una buona prima impressione. Scegliere la giusta sfiziosità, infatti, renderà ancora più irresistibile e gustoso il pranzo. Permettendoci anche di valorizzare, così, le portate successive.

In questo articolo allora vedremo assieme che bastano appena 15 minuti e qualche fico per preparare uno spettacolare e buonissimo antipasto di stagione.

Tutto il necessario per la preparazione

L’occorrente per 4 porzioni:

8 fichi neri;

240 gr di formaggio spalmabile;

40 gr di ricotta vaccina;

panna da cucina;

120 gr di prosciutto cotto;

80 gr di prosciutto crudo;

miele;

rucola;

aceto balsamico;

sale e pepe.

Appena 15 minuti e qualche fico per preparare uno spettacolare e buonissimo antipasto di stagione

Per preparare i nostri bellissimi stuzzichini da gustare come antipasto in un pranzo o una cena elegante dovremmo innanzitutto occuparci dei fichi: allora laviamoli, asciughiamoli e pratichiamo al centro di ognuno di essi un taglio a croce per dividerli in quattro sezioni senza però aprirli completamente.

Aggiungiamo poi qualche goccia di miele al centro e cuociamoli in forno, precedentemente già riscaldato, a 150 °C per circa 5 minuti. Dovremo però seguire la cottura con molta attenzione onde evitare di bruciare o cuocere eccessivamente questi delicati e buonissimi frutti.

Nel frattempo, versiamo all’interno di un mixer gli ingredienti per creare una deliziosa crema da mettere dentro i fichi. Amalgamiamo allora il formaggio, il prosciutto cotto, la ricotta, la panna e un filo di aceto balsamico assieme a un pizzico di sale e pepe. Frulliamo poi il tutto finché non avremo ottenuto un composto morbido e bello spumoso.

Una volta che questo sarà pronto, versiamo il contenuto del mixer in una tasca da pasticcere e lasciamolo a riposare per qualche minuto. Togliamo poi i fichi dal forno e, facendo attenzione a spostarli con estrema cura e delicatezza, disponiamoli su un vassoio pronti per essere completati.

Per finire, lasciamo i fichi a riposare per due o tre minuti e riempiamoli all’interno con il composto di formaggio. Una volta che tutti i fichi saranno pronti non ci resterà che trasferirli sopra un piatto con della rucola e il prosciutto crudo. Il risultato sarà uno stuzzichino buono e davvero d’effetto, da impreziosire inoltre con un filo leggero di aceto balsamico.

