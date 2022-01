Le rughe sul volto, e specialmente intorno agli occhi, sono uno dei più grandi incubi che ci perseguitano dopo una certa età. Se fermare l’inesorabile scorrere del tempo è impossibile, possiamo però adoperarci per la prevenzione: proteggere il nostro viso e assumere comportamenti che ci aiutano a mantenere la pelle giovane ed elastica. L’alimentazione corretta, l’esercizio fisico e la rinuncia al fumo sono certamente le prime regole per mantenere una pelle giovane più a lungo. Ma anche gli occhiali che indossiamo possono diventare un elemento determinante. E in alcuni casi, senza saperlo, andiamo a peggiorare le rughe intorno agli occhi indossando gli occhiali sbagliati.

Attenzione, molti non sanno che gli occhiali possono contribuire alla formazione delle rughe in questi casi

In quali casi le rughe intorno agli occhi potrebbero peggiorare a causa degli occhiali? Semplice: quando indossiamo gli occhiali sbagliati, cioè occhiali troppo vecchi, oppure occhiali non fatti su misura per noi, che abbiamo acquistato a poco prezzo. Questo avviene perché indossare gli occhiali sbagliati, oltre a causare potenzialmente mal di testa e difficoltà visive, può anche contribuire alla formazione delle rughe di espressione. Quando gli occhiali che indossiamo non sono adatti a noi, infatti, può capitarci di dover strizzare gli occhi, soprattutto davanti a uno schermo o a un libro, per mettere a fuoco l’oggetto che ci sta davanti.

Strizzare gli occhi in questo modo potrebbe velocizzare l’insorgenza di rughe e solchi nella pelle, soprattutto nella zona intorno agli occhi, dove la pelle è più sottile e già predisposta alla formazione di rughe.

Attenzione soprattutto se soffriamo di ipermetropia

Tutte le persone che indossano gli occhiali dovrebbero premurarsi di fare visite regolari dall’oculista per aggiornare i propri occhiali. Ma è soprattutto chi soffre di ipermetropia che rischia di strizzare gli occhi molto frequentemente quando ha difficoltà a mettere a fuoco. L’ipermetropia è infatti la difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti vicini ed è questo disturbo in particolare che può spingerci a strizzare gli occhi.

Indossiamo sempre gli occhiali da sole

Che i raggi UV non facciano bene alla pelle è risaputo, ma anche gli occhi possono soffrire se non indossiamo gli occhiali da sole adatti. Proteggiamo i nostri occhi, e anche la pelle intorno agli occhi, utilizzando sempre, anche d’inverno, degli occhiali da sole fatti su misura per noi. Anche questi andranno aggiornati periodicamente quando cambieremo gli occhiali. I nostri occhi e la nostra pelle ci ringrazieranno. Quindi attenzione, molti non sanno che gli occhiali possono contribuire alla formazione delle rughe in questi casi.

