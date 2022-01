L’alimentazione è di fondamentale importanza sia per la salute dell’organismo che per preservare la bellezza della pelle. Fisiologicamente, con l’avanzare dell’età, questa inizia a perdere tonicità ed iniziano formarsi le prime rughe. Il processo è inevitabile ma, prestando attenzione allo stile di vita e all’alimentazione, i suoi effetti si possono attenuare e rallentare. Quindi, contro la perdita di tonicità e per una pelle più giovane e sana, ecco gli alimenti consigliati dagli esperti. Per preservare l’elasticità della pelle, rivestono assoluta importanza i cosiddetti grassi buoni, che compongono la membrana cellulare. Poi, abbiamo le vitamine, che favoriscono la rigenerazione delle cellule e dei tessuti. I primi sono rinvenibili nei seguenti alimenti:

1) Olio extravergine di oliva e olio di cocco. I “grassi buoni” in essi contenuti donano alla pelle un aspetto radioso e uniforme.

2) Frutta secca che rappresenta una normale fonte di antiossidanti, tra cui: omega 6 e vitamina E.

A seguire, tra gli alimenti consigliati per una pelle splendente e più sana, abbiamo:

3) i semi di chia, canapa, lino e girasole. Anche questi, sono ricchi di omega 6, quindi aiutano la pelle a rigenerarsi e ad alimentarsi, rallentamento l’invecchiamento.

4) Pesce grasso e pesce azzurro, come: salmone, tonno, alici e sgombro. Essi, sono fonte di proteine ma contengono anche omega 3 ed altri acidi grassi polinsaturi.

Trattasi di componenti nutrizionali che migliorano l’idratazione e l’elasticità della cute e hanno anche un effetto antinfiammatorio. 5) Avocado, che è un frutto ricco in vitamina E e acidi grassi monoinsaturi, che svolgono azione rigenerativa e antiossidante. Una volta completata la lista degli alimenti che vanno per la maggiore in punto di contenuto di grassi benefici, passiamo a quelli con maggiore contenuti di vitamine. In primis, ci sono la frutta e verdura, ricche di vitamina C, come: kiwi, agrumi, ananas, uva e ribes. Tra le verdure, invece, si distinguono: broccoli, rucola, spinaci, peperoni e prezzemolo.

Le vitamine essenziali alla giovinezza

Gli alimenti appena citati sono ricchi di Vitamina E, C e di carotenoidi. La prima, svolge un’attività antiossidante, favorevole alla rigenerazione cellulare e al contrasto dei radicali liberi. In più, protegge la pelle dai vari fattori inquinanti. La seconda, allo stesso modo, svolge un effetto antiossidante, contrastando i radicali liberi. Inoltre, aumenta le difese immunitarie e favorisce la sintesi del collagene. Infine, i carotenoidi, sono le molecole che confluiscono nella vitamina A. A contenerli sono principalmente, i frutti come: albicocche, mango, pesche, papaia, melone e nespole. Tra le verdure, invece, sono presenti in: carote, zucca, peperoni, pomodori, rucola, radicchio e prezzemolo. Queste molecole, svolgono un’importante funzione per la vista, nonchè un’azione lubrificante delle ghiandole sebacee della pelle. Infine, non si dimentichi l’importanza dell’acqua per mantenere la pelle idratata, con l’apporto di almeno 2 litri giornalieri.

