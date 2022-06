Con l’arrivo del caldo estivo, molte donne rinunciano ai prodotti cosmetici, come il fondotinta. Con il sudore, infatti, c’è il rischio di vedere il make up sciogliersi e “colare e picco” dopo poco. Complice anche la tintarella che regala all’incarnato un effetto più radioso, in estate le donne preferiscono applicare meno prodotti sul volto. Tuttavia, il desiderio resta sempre quello di apparire impeccabili e mostrare un viso più fresco e giovane, senza imperfezioni.

Chi non vuole rinunciare a un velo di trucco, dunque, dovrà scegliere con cura i prodotti da usare. Bisognerà, infatti, evitare che il fondotinta si secchi più facilmente e finisca nelle rughette d’espressione. Quindi, bisognerà trovare il giusto compromesso per coprire le imperfezioni, uniformare il colore del viso e renderlo più giovane e luminoso.

A tal proposito, ricordiamo che esistono tanti piccoli escamotage che possono ricreare un effetto lifting sulla pelle e addirittura migliorare otticamente gli occhi all’ingiù e le palpebre cadenti. Questa sera, mostreremo, invece, alcune alternative al classico fondotinta che faranno felici molte donne.

Viso più fresco e giovane con questi trucchetti anti age per pelle matura, ideali per chi non ama il fondotinta d’estate

Chi ha la pelle matura, dovrebbe puntare su prodotti che riescono a esaltare le linee e minimizzare quei piccoli difetti cutanei. E in commercio ne esistono tanti. Prima di applicare il prodotto, però, è d’obbligo preparare la pelle con una skincare adatta. Per le donne che hanno superato le 50 candeline, il consiglio di molti esperti è quello di scegliere una base luminosa e in crema. Prodotti coprenti, ma leggerissimi sulla pelle.

Stiamo parlando di sieri rimpolpanti che uniformano e nascondono le macchie. Non è un classico fondotinta, ma non è neanche un siero convenzionale. Insomma, i prodotti del make up si fondono con quelli della skincare. Difatti, soprattutto negli ultimi anni, il mercato offre una vasta gamma di cosmetici lenitivi, rimpolpanti e coprenti. Basterà solo scegliere quello più adatto al nostro tipo di pelle.

Questi prodotti si possono trovare in molti supermercati e negozi specializzati. Tra le numerosissime proposte del mercato, troviamo marchi come Dior che ha creato il “Dior Capture Totale Super Potent Serum Foundation”. Un prodotto che promette una pelle luminosa e levigata.

Altro fondotinta siero che possiamo trovare in commercio, è quello di Charlotte Tilbury. Il Charlotte’s Beautiful Skin Foundation. Questi due prodotti sono riportati a titolo informativo, ma basta recarsi in un negozio specializzato per scegliere la formula.

