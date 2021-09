Ormai dobbiamo prepararci per salutare l’estate, volenti o nolenti. Agosto sta infatti finendo e tra poco lascerà il posto a settembre. Se siamo fortunati, il bel tempo durerà ancora un po’, ma poi l’autunno arriverà inesorabile. Per prepararci al meglio, però, dobbiamo prendere degli accorgimenti. Ad esempio, in casa ci sono dei lavori e dei controlli importanti da fare per non farsi sorprendere dagli spifferi.

Uno degli aspetti più importanti del cambio di stagione è, ovviamente, quello legato al nostro modo di vestire. Il freddo sta arrivando e quindi infradito e costumi da bagno presto non serviranno più. Oggi vediamo proprio qualche consiglio che può essere utile per la mezza stagione, per evitare un brutto raffreddore tra qualche settimana. Non dimentichiamo i fondamentali accorgimenti fashion per prepararsi a settembre con stile.

Le cose più importanti da considerare

Bisogna capire che a settembre, purtroppo, il sole splendente non è garantito, anzi, può succedere che da un momento all’altro arrivi un acquazzone. Quindi è bene tutelarsi da questo punto di vista, innanzitutto scegliendo le scarpe giuste.

Indossiamo un bel paio di scarpe da ginnastica, evitiamo sandali, infradito e altre calzature simili. Non è ancora il caso di andare in giro in stivaletti, ma comunque copriamo di più il piede. Troviamo delle sneakers che si adattino bene al nostro outfit, per essere alla moda senza rinunciare alla sicurezza delle scarpe chiuse.

Ricordiamo, inoltre, che quando le temperature iniziano ad abbassarsi, il raffreddore è dietro l’angolo. Quindi, iniziamo a portare con noi una giacchetta, ad esempio di jeans. Non è ancora il caso di portare cappotti o simili, però qualcosina di leggero per le sere più fresche sarebbe l’ideale.

Infine, non dimentichiamo che con il cambio stagione anche i colori della natura iniziano a modificarsi. Per questo consigliamo di virare su colori caldi come l’arancio o il rosso, tipicamente autunnali. Come abbigliamento prediligiamo qualche maglia di cotone da indossare sopra le t-shirt quando le temperature si abbassano.

Insomma, la regola d’oro è prepararsi alle intemperie coprendoci di più, senza però sacrificare il nostro look. Quindi bilanciamo i due aspetti e magari iniziamo già da ora a dare uno sguardo a cosa abbiamo nell’armadio. In tal modo riusciremo a capire cosa ci manca ed eventualmente possiamo già andare a fare un po’ di shopping per prepararci.