Ormai siamo a metà agosto e settembre si avvicina. Soprattutto coloro che stanno partendo per le vacanze, lasceranno casa a breve per tornare quando ormai il mese sarà finito o quasi.

E dunque, prima che arrivi settembre è importante fare alcune cose di fondamentale importanza. Esse riguardano la casa ma anche l’orto ed il giardino. In un articolo precedente abbiamo indicato, infatti, quale pianta seminare ad agosto, per fare poi il pieno di vitamine quando sarà cresciuta. Allo stesso tempo, però, dobbiamo prepararci, perché in autunno il maltempo sarà più frequente e quindi è bene tutelare fiori e piante da eventuali temporali.

Non dimentichiamoci che anche dentro casa ci sono dei lavori importanti da fare. Non trascuriamoli pensando di poter rimandare tutto più avanti. Sarebbe un errore procrastinare, perché potrebbe causare dei fastidiosi inconvenienti per la brutta stagione. Insomma, prepariamoci all’autunno con questi lavori fondamentali da fare in casa ad agosto.

Il riscaldamento è importante

Ora fa caldo e tutti noi stiamo utilizzando ventilatori o aria condizionata per rinfrescarci. Non ci viene nemmeno in mente di pensare ai termosifoni o alle caldaie, che se ne stanno lì, ad aspettarci per l’inverno.

Ignorare il nostro impianto di riscaldamento però è un errore. È infatti molto importante essere sicuri del suo corretto funzionamento, perché se si rompesse nel bel mezzo all’inverno sarebbe un bel guaio. Innanzitutto, patiremmo un freddo pazzesco e poi probabilmente sarebbe anche più difficile trovare un tecnico, perché sarà impegnato in altre abitazioni.

Dunque, qui è importante chiamare un esperto e far ispezionare bene tutto l’impianto e ripararlo se ci sono problemi. La stessa cosa vale per il boiler o la caldaia: va bene restare senza acqua calda d’estate, ma d’inverno sarebbe davvero insopportabile. Facciamo controllare anche quelli.

Prepariamoci all’autunno con questi lavori fondamentali da fare in casa ad agosto

L’altro lavoro importante riguarda porte e finestre. D’estate ci piace tenere tutto aperto per fare un po’ di corrente, mentre d’autunno e d’inverno gli spifferi gelati sono fastidiosi e possono fare male alla salute.

La soluzione è quindi semplice: controlliamo bene tutti gli infissi, assicurandoci che questi non facciano passare dell’aria quando sono chiusi. Devono essere ben ermetici, altrimenti gli spifferi non ci lasceranno stare nella stagione fredda.

Se vediamo che attraverso qualche porta o finestra c’è un eccessivo passaggio d’aria, chiamiamo un serramentista. Ovvero, l’artigiano che si occupa proprio di mettere a posto serramenti ed infissi, la figura perfetta a cui rivolgersi in queste ultime settimane d’agosto.