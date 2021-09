Con l’autunno che ormai bussa alla porta, cambiano le nostre abitudini.

La maggior parte delle persone è tornata alla solita routine ed anche a tavola le cose cambiano. È arrivato il periodo di prugne, uva e fichi, i frutti simbolo per eccellenza di questo periodo dell’anno.

I fichi sono una vera e propria delizia. Oltre a gustarli freschi, li possiamo utilizzare per realizzare fantastici dolci e deliziose confetture da gustare durante l’inverno.

Oggi vogliamo spiegare come preparare una fresca cheesecake ai fichi.

Dolcissima e cremosa, è questa la torta che farà impazzire proprio tutti a settembre

Di origine americana, la cheesecake è ormai entrata a pieno titolo anche nelle cucine italiane. Pratica e veloce da preparare, va bene tutto l’anno perché la si può realizzare con qualsiasi tipo di frutta in base alla stagionalità. Vediamo come procedere per preparare il nostro dessert settembrino.

Ingredienti

200 gr di biscotti secchi, meglio se integrali tipo Digestive;

450 gr di formaggio fresco a piacere (ricotta o spalmabile);

350 gr di fichi freschi;

200 ml di panna fresca;

50 gr di zucchero a velo;

20 gr di colla di pesce;

60 gr di burro fuso;

40 gr di miele.

Per decorare

Fichi freschi, gocce di cioccolato fondente e mandorle a lamelle.

Procedimento

In uno stampo a cerniera (di circa 25 cm) creare la base costituita dai biscotti tritati e amalgamati insieme con il burro fuso. Coprire e sistemare in frigorifero per circa un’oretta. In una ciotola bella capiente, lavorare il formaggio, lo zucchero a velo, il miele e i fichi spellati e schiacciati con una forchetta. Aggiungere i fogli di gelatina già fatti ammollare e ben strizzati. Con una frusta elettrica, montare la panna fredda da frigorifero fino a quando sarà ben soda. Al composto di fichi e formaggio aggiungere la panna montata a cucchiaiate avendo cura di mescolare in maniera uniforme. Prendere lo stampo con la base della torta e versarci sopra la farcia. Livellare bene con il dorso del cucchiaio. Far riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire, decorare con fettine di fichi freschi, gocce di cioccolato e lamelle di mandorle.

Et voilà, dolcissima e cremosa, è questa la torta che farà impazzire proprio tutti a settembre.

Qualche variante

In base ai gusti e alle esigenze personali e dei nostri ospiti, possiamo apportare numerose varianti.

Per una ricetta più leggera possiamo sostituire la panna con lo yogurt greco. Evitare lo zucchero vista la presenza dolce del miele e dimezzare la quantità di burro, allungandolo con dell’acqua.

Chi non ama il miele lo può sostituire con del cioccolato fondente o extra fondente fuso. Questa variazione permette di creare un forte contrasto che rende il dolce meno stucchevole.

Per la decorazione finale con la frutta secca vanno benissimo anche le noci.

