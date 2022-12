Tronchetto di Capodanno, ecco il dolce più buono delle feste per stupire tutti! Provalo subito!

Chi non prova questo strepitoso tronchetto di Capodanno non sa cosa si perde! È buono da impazzire! Ecco come prepararlo.

C’è ancora tempo per lasciare a bocca aperta amici e parenti per il Veglione di Capodanno, oppure proprio per il primo dell’anno. Un rotolo strepitoso, arricchito da una deliziosa crema all’arancia e decorato da una golosissima ganache al cioccolato: ecco il tronchetto di Capodanno che stupisce tutti!

Ecco tutto l’occorrente

Ingredienti per il rotolo:

4 uova intere;

intere; 120 g di zucchero semolato;

semolato; 60 g di margarina ;

; 100 g di farina di tipo 00;

di tipo 00; 1 pizzico di sale.

Per la crema all’arancia:

400 ml di succo di arancia , precedentemente filtrato;

, precedentemente filtrato; 80 g di zucchero ;

; 40 g di amido di mais;

1 cucchiaio di mascarpone.

Per la ganache di copertura

250 ml di panna fresca ;

; 250 g di cioccolato fondente.

Tutti i passaggi per un tronchetto di Capodanno tradizionale ma che non passa mai di moda

Il primo passaggio da fare è quello di preparare la crema, in modo da farle raffreddare quanto serve per assemblare il dolce. Per la crema amalgamare il succo d’arancia, lo zucchero e l’amido in un pentolino, a fiamma bassa. Poi, spegnere poco prima di raggiungere il bollore. Togliere dal fuoco e far raffreddare pian piano, sempre mescolando e unire anche il mascarpone. Riporre in frigo.

Successivamente, preparare la base del tronchetto.

Montare gli albumi a neve, far sciogliere la margarina velocemente in un pentolino e lasciare tutto da parte. Poi, in una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Piano piano unire anche la margarina. Poi, incorporare la farina setacciata e aggiungere anche un pizzico di sale. Infine, unire gli albumi montati, un poco alla volta.

A questo punto, prendere una teglia, ricoprirla con un foglio di carta da forno, precedentemente bagnata e strizzata. Poi, versare il composto, livellarlo con un cucchiaio e far cuocere in forno alla temperatura di 180°C per 12 minuti.

Poi, sfornare e coprire la base del tronchetto con un tovagliolo inumidito. A questo punto, arrotolare pian piano aiutandosi con la carta sottostante e lasciar raffreddare così per qualche minuto.

Successivamente, srotolare la base e farcirla con la crema all’arancia. Riavvolgere e lasciare raffreddare in frigo per mezz’ora.

Come preparare la ganache in modo facile e veloce e come servire il dolce

Per la ganache, sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Poi, mescolarlo con la panna.

Far raffreddare in frigo con la pellicola trasparente a contatto. Infine, prendere il rotolo e tagliarne un pezzo e posizionarlo di fianco per creare un ramo. Prendere la ganache e farla ammorbidire frullandola leggermente. Ricoprire il tronchetto con la ganache e il gioco è fatto. Una volta terminato il dolce è tempo di pulire la cucina e di lavare gli strofinacci. A tal proposito per farli tornare come nuovi in poche mosse è meglio conoscere i trucchetti più efficaci.

Infine, per prepararsi ad accogliere l'anno nuovo nel migliore dei modi, in molti consultano addirittura le stelle per capire se saranno o meno i segni più fortunati.