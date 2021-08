Specialmente nei periodi più caldi, la voglia di metterci davanti ai fornelli viene meno, ricorrendo ad escamotage più pratici e freschi. Regina di tutte le tavole estive, ad esempio è, l’intramontabile “caprese” di pomodori, mozzarella e basilico: una garanzia che sa sempre di casa. Inoltre, i pomodori vengono spesso tagliati e mangiati al naturale in insalata, magari con appena un filo d’olio.

Eppure, per quanto salutare, recenti studi hanno evidenziato come non crudo ma in questi 3 modi il pomodoro diventa un farmaco anticolesterolo Ldl.

Lo studio verte sulle proprietà del licopene, un carotenoide di cui il pomodoro abbonda, e delle modalità di assunzione sul controllo del colesterolo.

Non solo abbronzatura

Come detto in precedenza, il licopene è un carotenoide, ed è il colorante naturale di molta frutta e verdura, ma non solo. Anche sull’uomo vanta queste proprietà e, perciò, viene consigliata una dieta a base di licopene per l’abbronzatura. Non a caso in passato abbiamo parlato di abbronzatura resistente e impeccabile con questi semplici alimenti. Il licopene è presente in verdura e frutta come albicocche, carote, pesche e melone giallo, ma ad esserne particolarmente ricco è il pomodoro. Oltre ad essere utile per la tintarella, è un elemento prezioso perché è un antiossidante e protettore del deterioramento cellulare e nemico del colesterolo. Ed è proprio su questo aspetto che si basa lo studio pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità.

Non crudo ma in questi 3 modi il pomodoro diventa un farmaco anticolesterolo Ldl

L’università di Adelaide, in Australia, mette a confronto medicine e pomodori con effetti davvero interessanti. Il lavoro è stato quello di incrociare quattordici studi mondiali, effettuati negli ultimi 55 anni, sul rapporto tra licopene e colesterolo. Lo studio afferma che integrando nella dieta almeno 25 milligrammi di licopene la percentuale di colesterolo Ldl è ridotta del 10%. Il risultato è stato davvero soddisfacente, dal momento che la corretta assunzione di licopene corrisponde ad un trattamento a bassa dose di statine.

Per ottenere questo risultato, dicono gli esperti, il primo sistema è quello di assumere quotidianamente 50 grammi di salsa di pomodoro per far sì che le proprietà siano maggiormente concentrate. In alternativa, il consiglio è quello di bere mezzo litro di succo, ricavato direttamente dall’ortaggio.

Infine, sempre secondo gli esperti, mangiare pomodoro cotto anziché crudo favorisce l’assorbimento di tutte le sostanze nutritive e a far entrare il licopene in circolo.

