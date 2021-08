La Sicilia, con i suoi posti meravigliosi ancora da scoprire, non smette di stupirci. Se recentemente abbiamo parlato della Baia di San Cataldo, posto poco conosciuto dal mare cristallino, oggi parliamo di natura spettacolare.

Per gli appassionati di fiori e piante, questo è l’articolo giusto perché parleremo di uno dei fiori più belli e suggestivi presenti sulla Terra: i tulipani.

Il tulipano è un fiore dalle origini antiche che simboleggia l’amore e la ricchezza. Non a caso è uno dei fiori presenti nel bouquet nel giorno più importante di ogni sposa. Inoltre, rappresentava la ricchezza per gli Ottomani. Con la sua varietà di colori, il tulipano è di una bellezza travolgente e si può ammirare in Olanda, dove ne esistono ampie distese.

Ciò nonostante, non tutti sanno che i campi di tulipani sono presenti anche in Italia. Infatti, il team di ProiezionidiBorsa ha già parlato dei parchi in cui è possibile raccogliere questi meravigliosi fiori e trascorrere una giornata di relax immersi nella natura.

Ma non è finita qui. C’è un paesino dell’entroterra siciliana che ospita i tulipani. Vediamo di quale si tratta.

Pochi conoscono questo posto incantevole dalla natura incontaminata conosciuto come l’Olanda della Sicilia. Questo paese, vicino al Parco delle Madonie, si chiama Blufi ed è molto suggestivo e consigliato per chi ama la natura e per respirare aria fresca e pulita. Non solo i tulipani: questo luogo ospita il Santuario della Madonna dell’Olio, un luogo di pace e tranquillità.

Ogni anno, a Blufi, nascono e fioriscono tantissimi tulipani rossi in una distesa di grano piena di ulivi e alberi di mandorle. Non a caso, infatti, Blufi è famoso per l’eccellente olio d’oliva.

Ma, attenzione, a differenza dei parchi citati sopra, i tulipani di Blufi non posso essere raccolti. La visione di questi campi è davvero magica: il colore rosso sgargiante dei tulipani si mischia con il verde intenso dei prati. Consigliamo di visitare Blufi nel periodo che va tra marzo e maggio per coglierne maggiormente il fascino. Inoltre, poco distante c’è il Parco delle Madonie che ospita una florida vegetazione, percorsi di trekking ed escursioni sulla neve. Il parco si trova vicino a vari Comuni: Castelbuono, Cefalù, Polizzi Generosa, Pollina, Petralia Soprana, Petralia Sottana, giusto per citarne alcuni.

Consigliamo di trascorrere del tempo in questo splendido gioiello siciliano nel periodo invernale. Ma è in primavera che questo incantevole paesaggio esprime tutta la sua bellezza.