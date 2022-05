Non costosi garage ma questa pratica soluzione per proteggere l’auto senza spendere un patrimonio

Spesso ci mettiamo alla ricerca di soluzioni pratiche per problemi complessi. È naturale farlo, visto che il nostro cervello, e alle volte il nostro portafogli, ha necessità di trovare risposte semplici. D’altro canto, come sapremo bene, tutto ciò che riguarda la cura e la manutenzione dell’auto può risultare costoso. Oltre alle spese fisse di acquisto ci sono poi i costi accessori: le riparazioni, il carburante, le imposte fisse e variabili. Per fortuna di recente abbiamo già affrontato il tema dei costi. Esiste più di un metodo per conoscere i prezzi applicati dei distributori della zona e scegliere quello più conveniente. Allo stesso modo, dovremmo sapere che in due Regioni italiane i proprietari di alcuni mezzi non devono versare il bollo.

Un problema ulteriore riguarda quello dei danni e della custodia dei nostri mezzi. Non tutti hanno la fortuna di permettersi o di possedere un garage che ripari la propria auto o i motocicli. Questa sarebbe una garanzia assoluta per i danni degli agenti esterni. Non solo piogge, freddo e sabbia, ma anche e soprattutto la grandine, potenziale foriera di molti danni. E se anche avessimo a disposizione una costosa assicurazione in caso di danni, le riparazioni possono essere lunghe. Insomma, se anche non abbiamo un garage, in molti potrebbero non avere pensato ai cosiddetti tendoni per auto e moto per proteggere i propri veicoli. Non costosi garage, ma questa pratica soluzione potrebbe farci risparmiare un bel po’ di soldi.

I costi ma anche il tema dei permessi

Prima di procedere all’acquisto, valutiamo alcuni aspetti. Da un punto di vista pratico e funzionale questi oggetti consistono in una volta di telo di materiale protettivo resistente ad agenti atmosferici e raggi UV. Normalmente questi tendoni per auto sono composti da una campata unica impermeabile, che poggia a terra tramite dei picchetti di acciaio. Il prezzo di queste strutture può essere molto vantaggioso se paragonato a quello di affitti, soprattutto considerato il lungo termine di un contratto. Soluzioni per auto e moto sono normalmente comprese in una soglia di prezzi compresi tra 500 e i 1.000 euro. Veramente poco, se comparato alla costruzione di una soluzione in muratura o all’affitto per molti mesi di un’autorimessa. Di certo questa struttura implica la disponibilità di uno spazio proprio, ma il fissaggio tramite bulloni alla base della struttura comporta una notevole stabilità.

È importante poi soffermarsi sulla questione estetica ed edilizia, soprattutto in riferimento alla ipotetica necessità di permessi e segnalazioni. Per valutare se l’installazione rientri all’interno dell’alveo della cosiddetta edilizia libera, si fa riferimento normalmente a parametri quali le dimensioni della struttura, la funzionalità, la natura dei materiali e la amovibilità della stessa.

Non costosi garage ma questo pratica soluzione per proteggere l’auto senza spendere un patrimonio

I tendoni per auto sono per lo più immediatamente rimovibili, solo parzialmente fissi al suolo, e costituiti da materiale leggero e di dimensioni ridotte. Di per sé queste caratteristiche fanno tendenzialmente rientrare il loro possesso nel pieno rispetto dell’edilizia libera. Ma per assicurarci il pieno rispetto delle norme, sarà importante informarsi presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento. Qui potremo valutare la presenza di eventuali regolamenti edilizi e comunali ostativi, oppure l’esistenza di norme antincendio, di igiene e di tutela del patrimonio eventualmente operanti.

