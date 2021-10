Spesso siamo portati a pensare che le buone abitudini siano costose in termini di fatica e di dispendio economico. Come conseguenza di questo, sottovalutiamo che le nostre leggi talvolta provano a darci incentivi notevoli per sviluppare buone abitudini. Magari non si tratta di vere e proprie offerte a titolo gratuito, come ad esempio avviene per chi usufruirà del bonus terme entro i 200 euro di spesa. Si tratta piuttosto di costi che dobbiamo anticipare, ma di cui una quota del 20% ci verrà restituita tramite detrazioni a fine anno. Quando, cioè, dobbiamo calcolare l’importo che il nostro nucleo familiare deve allo Stato per il funzionamento dei servizi, abbiamo diritto a delle detrazioni. Due di queste, oltre ad essere attive in settori che riguardano il benessere dei nostri figli e dell’ambiente, sono semplicissime da conservare e produrre.

Quasi 100 euro di detrazione a fine anno senza far altro che conservare questi due documenti

Approfittando di alcune detrazioni molto semplici da indicare ed ottenere, possiamo arrivare a fine anno con uno sconto di circa 90 euro senza praticamente aver fatto null’altro che conservare due documenti. Impostiamo allora il ragionamento in questo modo. Lo Stato prevede una detrazione al 19% fino ad una spesa di 210 euro per ogni figlio che pratica attività sportiva e che abbia un’età compresa tra i 5 i 18 anni. Allo stesso modo, prevede una detrazione del 19% su una spesa che arriva fino ai 250 euro per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Ovviamente in questo caso la detrazione può riguardare qualsiasi componente del nucleo familiare, non solo i minori.

Ebbene, entrambe le attività sono semplicissime da dimostrare. Tutto ciò che dobbiamo fare è avere cura di pagare tramite i sistemi indicati e con documentazioni che abbiano tutti gli elementi necessari. Quasi 100 euro di detrazione a fine anno senza far altro che conservare questi due documenti.

I documenti da conservare per la compilazione della dichiarazione

Per quanto riguarda le attività sportive dei nostri figli, basterà aver conservato bollettino postale o bancario, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. Questo deve indicare i dati sul soggetto emittente, sull’oggetto dell’abbonamento e sull’utente proprio come abbiamo analizzato precedentemente. È necessario ricordarsi di effettuare il pagamento tramite metodo tracciabile.

Nel caso invece della detrazione riguardante l’abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, dobbiamo assicurarci che l’acquisto riguardi un abbonamento. Non vengono infatti considerati detraibili i biglietti giornalieri o quelli, ad esempio, dotati di servizi integrati. Basterà però conservare la ricevuta di pagamento dell’abbonamento ed il titolo di viaggio. Spesso, peraltro, questi documenti possono essere dematerializzati. In tal caso, potrebbe bastare conservare il documento ricevuto via e-mail e contenente le informazioni essenziali. L’aspetto positivo è che il beneficio è cumulabile, entro i 250 euro di spesa, con i familiari a carico. In questo caso occorrerà aggiungere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Una scelta del genere alleggerirà sicuramente anche il conto salato riguardante il prezzo del rifornimento. I costi in salita dei principali carburanti, lasciano presagire un inverno a dir poco costoso. Dunque, meglio organizzarsi e provare a fare in modo di adottare pratiche virtuose per noi e per i nostri risparmi.