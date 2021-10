Quando non sappiamo cosa cucinare, quasi tutti ci rivolgiamo alla fidata pasta. C’è sempre un pacco di penne o di spaghetti sul fondo della dispensa. Ma se ci accorgiamo che non abbiamo alcun sugo con cui condire il nostro piatto, molti di noi corrono al supermercato all’ultimo momento. Questo può essere fonte di stress oltre che una perdita di tempo.

Ma non occorre precipitarci al supermercato per il sugo della pasta: il bello della pasta è che possiamo condirla praticamente con qualunque cosa. Anche noi avremo sicuramente in fondo alla dispensa qualcosa con cui condire la pasta, per un piatto buonissimo, low cost e dell’ultimo minuto.

Non corriamo al supermercato, ecco con cosa condire la pasta se non c’è niente in dispensa

Possiamo condire la pasta con quasi qualsiasi cosa sia rimasta in dispensa, per esempio spezie, erbe aromatiche, o altri cibi che tutti abbiamo a disposizione in qualche angolino della cucina. Niente paura quindi: non corriamo al supermercato, ecco con cosa condire la pasta se non c’è niente in dispensa.

Pasta con la paprika

La paprika, un tempo considerata un po’ esotica, oggi fa parte a tutti gli effetti del nostro arsenale culinario. Molti non si sognerebbero mai di usarla per condire la pasta, ma in realtà è buonissima. Basterà condire la nostra pasta con olio e burro e una generosa spolverata di paprika dolce o piccante per goderci un piatto unico e pronto in pochi secondi.

Pasta con erbe aromatiche

Molti di noi tengono in giardino o sul balcone delle erbe aromatiche per condire i nostri piatti. Praticamente tutte sono adatte per condire la pasta. La più tradizionale è la pasta con burro e salvia. Ma possiamo anche condire la pasta con timo, basilico, prezzemolo, maggiorana e addirittura alloro. Una pasta profumatissima e succulenta.

Pasta con aglio o cipolle

È difficile che nella dispensa di un italiano non ci sia nemmeno uno spicchio d’aglio o una cipolla. Questi ingredienti non servono solo per condire, ma possono anche diventare protagonisti di un ottimo primo piatto. Facciamoli soffriggere in padella per qualche secondo prima di gettare la pasta per ottenere una pietanza profumatissima e salutare.

Pasta con limone e pepe

Pepe e limone sulla pasta potrebbero sembrare un abbinamento strano, ma in realtà sono buonissimi. Provare per credere. Aggiungiamo qualche goccia di limone e una spolveratina di pepe quando la pasta è già nel piatto. Buonissima e creativa.

C’è un altro ingrediente che quasi tutti abbiamo in casa che può trasformare una pasta insipida in un piatto succulento. Se non abbiamo niente di pronto in casa basta questo ingrediente per trasformare un piatto insipido in un trionfo di sapori.