Doccia o vasca, c’è una cosa che le accomuna: il silicone. Questo materiale si può trovare in realtà anche in cucina attorno al piano cottura. Ma la formazione di muffa in quella zona è più lenta. Se però dovesse servire, possiamo usare questo rimedio anche in cucina. Infatti è inutile impazzire per rimuovere la muffa nel silicone della doccia perché questa è l’unica soluzione. Il silicone viene utilizzato spesso a casa per riempire dei buchi, oppure viene usato come guaina. Questo è uno strumento molto utile poiché evita ad esempio che l’acqua si infili in queste fessure e crei dei danni. Un pochino di acqua filtrerà lo stesso, ma in maniera ridotta, e questo è il motivo per cui si crea la muffa al suo interno.

I rimedi naturali e non naturali in questo caso non ci aiutano particolarmente tanto

Possiamo provare con dei rimedi naturali, alla fine tentar non nuoce, però non si avrà particolare successo. Spesso si sente dire di usare aceto con bicarbonato, solo aceto o altri rimedi, ma questi non riescono veramente a rimuovere la muffa. L’unico rimedio che migliora la situazione, ma non la risolve completamente, è quello di usare la candeggina sul silicone. Lasciamo agire la candeggina per qualche minuto e poi sciacquiamo tutto via. La situazione sarà migliore, poiché la candeggina sbianca, ma non sarà pulito come deve veramente essere. E quindi come possiamo fare?

Rimuovere definitivamente la muffa dal silicone è praticamente impossibile. Ed è anche inutile stare dietro a questa cosa cercando dei rimedi efficaci. La soluzione che funziona è solo una. Infatti è necessario sostituire il silicone. C’è poco da fare. Potrà sembrare banale, ma è l’unico modo veramente efficace per dire addio alla muffa.

La prima cosa da fare quindi è rimuovere tutto il silicone ormai marrone. Ora che il silicone non c’è più laviamo bene la zona con della candeggina. Quando usiamo questo liquido, mettiamo sempre guanti e vestiti di poco conto. Lasciamo agire la candeggina, poi con una spugna grattiamo via bene il superfluo e delle parti di silicone rimaste. Ora ricopriamo nuovamente la zona interessata con del silicone nuovo. Prima di farlo accertiamoci che la zona sia ben asciutta, non deve esserci nemmeno un goccio di acqua. Ed ora la nostra doccia sarà perfettamente pulita e senza muffa.

