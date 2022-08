Non con pizza e prosciutto, ecco una velocissima pasta con i fichi

Fa sempre un po’ strano quando sentiamo accostare la frutta a pietanze salate. Chi di noi, da bravo italiano, non salta sulla sedia al solo pensiero di mangiare una classica pizza margherita con sopra delle fette di ananas? Ma, tralasciando abbinamenti poco azzeccati, è in realtà una consuetudine abbastanza diffusa abbinare frutta e ingredienti salati. Basti pensare al prosciutto e melone, al proverbiale formaggio con le pere, o l’insolito abbinamento di gamberi e pesche per antipasti sbalorditivi. Allo stesso modo, anche i fichi possono essere utilizzati in preparazione salati, come la pizza e fichi o, anche in questo caso, l’accostamento con il prosciutto.

Ma non con pizza e prosciutto possiamo cucinare una rapida e saporita pasta usando questo dolcissimo frutto estivo.

Irresistibilmente cremosa

Una piccola parte di prosciutto, in realtà, sarà utilizzata anche in questo piatto, fungendo da parte sapida nella preparazione.

Ora, per realizzare la nostra semplicissima pasta con i fichi quello che ci servirà è:

gorgonzola;

fichi;

prosciutto;

pasta a piacimento.

Pochi ingredienti per una pasta dal sapore sorprendente. Primo passaggio sarà quello di prendere dei tocchetti di gorgonzola e farli sciogliere lentamente in microonde con un poco di latte. In alternativa possiamo sciogliere il gorgonzola a bagnomaria, sempre con un goccio di latte. Portiamo avanti questo processo fin quando il formaggio non sarà completamente sciolto ed avrà formato una crema sufficientemente liscia.

Fatto questo, disponiamo su una teglia da forno del prosciutto che poi inforneremo a 200° per 15 minuti rendendolo croccante. Mentre il prosciutto si sta essiccando nel forno, possiamo mettere a cuocere la pasta che preferiamo in abbondante acqua bollente.

Portiamo avanti la cottura della pasta fin quando non sarà completa e, nel frattempo, ci dedicheremo ai nostri fichi. Conservando anche la buccia, laviamoli per bene sotto acqua corrente fredda per poi asciugarli. Tagliamoli a spicchi per poi porli su una padella antiaderente ben calda e piastrarli per qualche minuto. Questa operazione ci regalerà degli incredibili fichi caramellati che staranno divinamente con il prosciutto e con il gorgonzola.

Quando i fichi saranno ben caramellati da una parte e dall’altra potremo comporre la nostra pasta.

Immergiamo dunque la pasta cotta nella salsa al gorgonzola e mantechiamo per bene. Trasferiamo su un piatto fondo per poi adagiare sulla pasta il prosciutto essiccato e i nostri fichi caramellati. Una autentica sinfonia di sapori a cui difficilmente riusciremo a rinunciare.

