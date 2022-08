Il mese di agosto è ormai arrivato e molti staranno preparando le valigie in vista della imminente partenza. Che si scelga di trascorrere dei momenti di tranquillità in Italia o all’estero, l’importante è rilassarsi e divertirsi. Si tratta di un modo come un altro per staccare la testa e godersi le meritate ferie. Il venire meno di alcune restrizioni dovute al Covid 19 ha spinto molti verso mete straniere, l’India potrebbe essere una di queste. Un viaggio indimenticabile da fare in coppia, ma anche da soli, capace di insegnarci molto sulla vita.

Chi non ne vuole proprio sapere, o non ha la possibilità, di andare in vacanza ad agosto potrà optare per settembre. Un mese più tranquillo ed economico rispetto a quello di punta che permetterà di andare alla scoperta di molti dei luoghi che in agosto sono superaffollati. Tra questi troviamo 3 posti meravigliosi, da Reggio Calabria a Polignano a Mare passando per Genova. Posti in regioni diverse dell’Italia molto ambiti.

Viaggio in Italia alla scoperta di 3 luoghi da visitare a settembre

Il primo posto di cui si tratterà è Reggio Calabria, città che può offrire delle vere perle al visitatore. Una delle prime cose da fare è andare a visitare il Museo Archeologico Nazionale e i Bronzi di Riace. Specialmente questi ultimi sono davvero molto famosi e furono ritrovati nelle acque di Riace negli anni ’70. Da non perdere, poi, una passeggiata sul mare e il Castello Aragonese, una delle attrazioni simbolo della città. Tra le architetture religiose, poi, troviamo il Duomo di Reggio Calabria ricostruito all’inizio del ‘900. Ancora, ci si potrà rilassare su una delle numerose spiagge di Reggio Calabria.

Polignano a Mare

Dalla Calabria alla Puglia alla scoperta della piccola ma caratteristica Polignano a Mare. Raggiungibile in treno da Bari, lascerà davvero incantati. La storia di questa città affonda le sue radici nella notte dei tempi, dai Normanni alla Repubblica di Venezia. Tra le attrazioni più interessanti troviamo Lama Monachile, una spiaggia che si estende tra due rocce a strapiombo nel mare. Si consiglia di cercare uno degli innumerevoli scorci per ammirare dall’alto questa meraviglia della natura. Una vera bellezza specialmente con il mare agitato. Potrebbe sembrare un controsenso, ma le onde che si infrangono sulle rocce creano un’atmosfera davvero particolare. Si potrà, poi, andare alla scoperta di diverse grotte marine, ma anche del centro storico di Polignano.

Genova

Il nostro viaggio in Italia alla scoperta di 3 luoghi magici si sposta al Nord. Tra le città da visitare a settembre troviamo anche Genova. Una città cha ha saputo affascinare scrittori, ma anche poeti e cantanti. Tra le cose da visitare nel capoluogo ligure, oltre al celebre Acquario, troviamo chiese e palazzi unici. Tra questi Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Doria Tursi. In questi palazzi si potranno anche ammirare opere di famosi pittori come Veronese e Dürer. Da non perdere, poi, il Palazzo dei Rolli e la Cattedrale di San Lorenzo.

