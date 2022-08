Lo SPID oggigiorno è diventato lo strumento per eccellenza che consente di svolgere qualsiasi pratica online. Molto utile per fare domande di ogni genere sui servizi della Pubblica Amministrazione. È altrettanto fondamentale in questa nuova era digitale. Alcuni hanno bisogno di avere due SPID sullo stesso telefono come altri vorrebbero sapere come fare accesso a SPID quando si cambia dispositivo. Per rispondere al primo dubbio: si, esiste una soluzione, unica e definitiva.

Inoltre, c’è da dire che questa identità digitale è pressoché nuova quindi anziani e giovani si chiedono altre svariate domande: come fare lo SPID con il cellulare? Chi non ha il cellulare può fare lo SPID? Come entrare nello SPID senza app? La risposta esiste a tutto. Lo SPID certificato può essere personale o intestato ad un’altra persona, sul proprio cellulare. In questo caso, vediamo quando si possono avere due SPID sullo stesso telefono.

Informazioni utili

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale consente di entrare nei portali online dei servizi della PA e privati mediante i dispositivi tecnologici. Per questi ultimi ci riferiamo agli smartphone, ossia i dispositivi mobile e ai tablet o desktop (computer). La maggior parte delle persone preferisce usare lo SPID sul cellulare anche se in tanti hanno difficoltà, come gli anziani.

Qualsiasi SPID è associato ad un servizio, come ad esempio quello di Poste Italiane. Scaricando le applicazioni corrispondenti si può utilizzare facilmente. Non si tratta di una tecnologia complessa ma altrettanto semplice e a prova di tutti. In merito alla gestione di due SPID sullo stesso telefono c’è da fare una premessa: alcune leggi sono cambiate da poco. Vediamo i dettagli.

Come avere 2 SPID sullo stesso telefono con questa soluzione

Se prima si poteva usare lo stesso numero di telefono associandolo a più SPID con diversi proprietari, ora non si può più. Adesso è possibile richiedere più di uno SPID con diverse email e associando lo stesso numero. Ma solo ad una condizione: il Codice Fiscale deve essere lo stesso del titolare. Ogni SPID deve essere collegato a una email diversa: questa è una regola ufficiale. Lo specifica anche Infocert, il servizio che offre SPID, Posta Certificata e fatturazione.

Non c’è questo vincolo per il numero associato. La direttiva AdiD n.31 stabilisce che è vietato usare lo stesso numero di telefono su più identità digitali nel momento in cui queste sono attribuite a proprietari diversi. Diversamente, come già anticipato, si possono avere più di uno SPID sullo stesso dispositivo associati allo stesso numero solo ed esclusivamente nel caso in cui il Codice Fiscale sia lo stesso. Per cui, in sintesi, è facile capire come avere 2 SPID sullo stesso telefono ma non associati alla stessa email. Dunque, si possono sicuramente richiedere e gestire due SPID sullo stesso dispositivo ma solo nei casi descritti.

