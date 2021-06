Ci sono delle idee di riciclo che spesso possono essere davvero sorprendenti. Non molti, infatti, conoscono i riutilizzi degli oggetti che hanno in casa. Spesso, quando si possiede qualcosa di vecchio o rotto, si tende a buttarlo per liberare spazio nell’appartamento. E invece questo è un grave errore. Per esempio, pensiamo a quanti cartoni delle uova abbiamo cestinato nel corso degli anni. Saranno stati di sicuro tantissimi. Bene, conoscendo una tecnica di riciclo in particolare, non commetteremo più questo errore.

Infatti, non ci verrà più in mente di buttare i cartoni delle uova quando scopriremo quanto sono utili per il nostro cellulare.

Ecco a cosa può servire un vecchio cartone delle uova quando parliamo del nostro smartphone

A primo impatto, un cartone delle uova e uno smartphone hanno ben poco da condividere. Eppure, il cartone può davvero aiutarci con l’utilizzo del nostro telefono. Pensiamo, infatti, a quante volte avremmo voluto vedere un film o fare una videochiamata senza dover per forza tenere il cellulare in mano. Bene, una soluzione c’è ed è proprio usare il cartone delle uova ormai finito. Quest’ultimo, infatti, potrà diventare un fantastico supporto per il nostro smartphone.

Qui spieghiamo come realizzare questo supporto originalissimo e a costo zero tramite il riciclo

La cosa fantastica di questa idea è che è facilissima da realizzare. Infatti, ci basterà ritagliare il cartone seguendo la grandezza del nostro telefono e lasciandone una parte in più che servirà proprio per tenerlo in piedi.

Perciò, da oggi possiamo starne più che certi. Non ci verrà più in mente di buttare i cartoni delle uova quando scopriremo quanto sono utili per il nostro cellulare. Questo piccolo segreto potrà aiutarci in diverse situazioni quotidiane e rendere più facili le nostre giornate. Perciò, prendiamo un cartone vuoto delle uova e proviamo a guardare un film o a vedere dei video musicali. L’unica accortezza che dovremo avere è quella di controllare se il cartone non sia in alcun modo bagnato, così da evitare di rovinare il nostro smartphone.

