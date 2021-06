Una delle tematiche più complesse del nostro secolo è quella legata all’acquisto di una casa. Frequentemente anche acquistare una prima casa si trasforma in un vero e proprio sogno irraggiungibile.

Infatti, quando ci si accinge a comprare casa bisogna tenere conto di diverse spese che non molte persone sono in grado di affrontare.

Oltre al classico modo di acquisto delle case ne esistono alcuni alternativi tra cui quello in cooperativa.

Si tratta di un buon modo per acquistare casa riducendo i costi.

Davvero poche persone conoscono questo modo innovativo per comprare casa risparmiando molti soldi

Nel decreto legislativo 14/2019 si è cercato di aumentare le tutele nei confronti di coloro che decidono di comprare casa in cooperativa.

Il legislatore, infatti, ha inserito l’obbligo di stipula del contratto preliminare anche nell’acquisto in cooperativa.

Ma in cosa consiste questo modo di comprare? Le cooperative edilizie hanno l’obiettivo di assicurare ai soci l’acquisto di una proprietà o di consentirne l’utilizzo in cambio di un canone di locazione.

Il tutto per un periodo di tempo determinato trascorso il quale la cooperativa ne riprende possesso. I prezzi, sono ovviamente, più bassi rispetto a quelli classici di mercato.

Per acquistare in questo modo è necessario diventare soci di una cooperativa edilizia e verificarne la serietà. Per fare ciò è necessario verificare che la cooperativa in questione sia iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie. Si tratta di un albo istituito dal Ministero dello sviluppo economico per una migliore gestione.

Ai fini della valutazione della solidità della cooperativa, poi, sarà importante informarsi su eventuali lavori precedenti. Per fare questo sarà anche possibile richiedere un Fascicolo di Impresa alla Camera di Commercio.

Prima di firmare è, però, necessario rivolgersi a un notaio o a un legale per essere sicuri della validità dei documenti ricevuti.

Pro e contro

Da un lato acquistare casa in questo modo è davvero conveniente, dall’altra bisognerà fare attenzione ad alcune insidie.

Infatti, nel caso in cui manchi una valutazione seria dei costi, i prezzi delle rate stabilite inizialmente potranno aumentare anche considerevolmente.

Per quanto riguarda i costi poi i prezzi non dovranno superare quelli indicati dal Comitato dell’edilizia residenziale. Inoltre, non ci saranno spese di intermediazione e non sarà necessario pagare la provvigione dell’agenzia immobiliare.

Oltre a questo, sarà più semplice ottenere dei mutui agevolati e si sceglierà su carta.

Per questo motivo chi arriva per primo potrà scegliere gli alloggi migliori.

Inoltre, sarà possibile detrarre le spese sostenute all’atto di apertura del mutuo bancario.

Ecco perché davvero poche persone conoscono questo modo innovativo per comprare casa risparmiando molti soldi.

Per scoprire un altro modo per accaparrarsi una casa spendendo meno si consiglia questa lettura