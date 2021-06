Molti di noi in casa hanno dei vecchi materassi che vorrebbero cambiare. E quando ne scelgono uno nuovo, magari più comodo e confortevole, tendono a buttare il vecchio. In realtà, questo può essere un errore che non vorremo più commettere da oggi in poi. Infatti, ci sono delle parti di questo oggetto che potremmo riutilizzare con estrema facilità se solo ne conoscessimo l’utilità. E infatti, non vorremo più buttare via il nostro materasso rotto e vecchio quando scopriremo questo geniale modo di riusarlo.

Le molle del materasso possono darci grandi soddisfazioni anche se non ce lo aspettavamo

Pochi pensano che un vecchio materasso possa effettivamente tornare utile. In un nostro precedente articolo “Mai e poi mai buttare un materasso rotto o vecchio perché rimarremo letteralmente a bocca aperta per il suo riutilizzo” avevamo già consigliato qualche forma di riciclo. Ma quella di oggi è davvero artistica e inaspettata. Infatti, le molle del nostro materasso ormai inutilizzabile per dormire, possono diventare dei fantastici scacciapensieri. Questo piccolo oggetto potrà tenerci compagnia nei momenti di relax o nelle notti un po’ solitarie. E, soprattutto, ci permetterà di calmarci.

Cos’è nello specifico uno scacciapensieri e come realizzarlo con la molla del materasso

Per chi non lo sapesse, lo scacciapensieri è uno strumento musicale. Questo può davvero aiutare a rilassarci con il suo suono dolce. Per realizzarlo, dovremo leggermente trasformare la molla del nostro materasso, adattandola alla forma di uno scacciapensieri. Ovviamente non sarà identica allo strumento, ma il suono che produrrà ci si avvicinerà molto. Prendiamo quindi la molla e con grandissima attenzione e dei guanti resistenti che non ci facciano tagliare, diamogli la forma di un ferro di cavallo. Al centro del ferro, riponiamo una striscia di metallo presa da un’altra molla del materasso, attaccandola al ferro solo da un lato. Ora, ci basterà pizzicare il nostro piccolo scacciapensieri per rilassarci. Ma una cosa è certa: non vorremo più buttare via il nostro materasso rotto e vecchio quando scopriremo questo geniale modo di riusarlo.