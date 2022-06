Gli americani, ma soprattutto gli inglesi, hanno sempre dimostrato un amore profondo per le bellezze del nostro Paese. Inutile nascondere come ci invidino il nostro patrimonio archeologico e artistico. Sarebbero pronti a fare follie per acquistare i nostri monumenti. Ma hanno sempre mostrato una passione anche per le bellezze naturali del Bel Paese. In modo particolare, riservando tanta stima e tanto affetto per la Toscana. Non solo per Firenze, Siena, Pisa e tutte le sue meravigliose città d’arte, ma anche per la Maremma, le colline verdeggianti e i paesaggi attraversati dall’Arno. Proprio una delle mete più amate dagli inglesi è quella che vedremo oggi ed è stata inserita anche tra le località più belle del Mondo in cui andare a vivere.

Tra La Maremma e la Costa d’Argento

Siamo nella Maremma Grossetana e più esattamente a Porto Santo Stefano, comune di circa 9.000 abitanti. La Provincia è quella di Grosseto, ma siamo al confine meridionale della Toscana. Da sempre considerato un borgo di grande tradizione marinara, con una forte propensione alla pesca, ma anche al turismo. Tra le caratteristiche che rendono Porto Santo Stefano molto famoso nel Mondo ci sono le sue regate veliche. Abbinata spesso all’altrettanto meravigliosa Porto Ercole è una meta molto ambita dagli appassionati di nautica e vela. Storicamente già i romani avevano inquadrato la sua importanza strategica su questo lato del Mediterraneo. Ma dopo un lungo periodo abbastanza tragico per le continue incursioni piratesche, questa zona riprese a svilupparsi durante il Rinascimento.

È stata definita da un sito inglese una delle località marine più belle del Mondo in cui abitare e appartiene alla nostra Italia questa perla abbagliante

Porto Santo Stefano è considerata una meta molto ambita anche dal turismo internazionale per la bellezza del suo mare, per l’ospitalità della sua gente, per la ricchezza di arte e testimonianze storiche. Una cittadina viva e vivace, che sa unire delle zone di assoluto relax, con molte calette e spiagge intime, a parti molto più frequentate. Il tutto unito a una cucina da far leccare i baffi.

Spiaggia adatta anche alle famiglie

Presenta una bella spiaggia sabbiosa che si allunga per circa 8 km, alternando spiagge libere a stabilimenti balneari. Il mare non scende a picco ma digrada molto dolcemente, rivelandosi meta perfetta per le famiglie con bambini. Bar e ristoranti caratterizzano la zona e offrono ampia scelta al turista, che in tutta la zona dell’Argentario, potrà scegliere tra locali di tutti i tipi. È stata definita da un sito inglese una delle località marine voi più belle in cui andare ad abitare ed è proprio il caso di visitarla.

