Forse noi italiani non ci stancheremo mai di preparare e di mangiare la pasta. Anche d’estate, quando in realtà avremmo voglia di qualcosa di sicuramente più leggero e fresco. Tuttavia, possiamo preparare una pasta fresca e leggera perché ciò che la rende tale è il sugo con cui andiamo a condirla.

Dimentichiamoci dunque dei classici sughi più caldi e invernali, come il ragù o i quattro formaggi. Infatti, tutti vanno pazzi per il sugo dell’estate perché è leggero, ma ricco di gusto.

Ingredienti

a) 300 g di farfalle;

b) un bel filetto di salmone;

c) 250 g di pomodorini;

d) 200 g di peperoni;

e) 1 cipolla rossa;

f) basilico;

g) olio extra vergine di oliva;

h) sale e pepe;

i) scorza di limone.

Preparazione

La ricetta di oggi non è altro che una pasta fredda con salmone e verdure. Quindi, per prima cosa dobbiamo cominciare con le verdure. Le laviamo e poi partiamo dal peperone.

Lo puliamo, facendo attenzione a svuotarlo bene all’interno, togliendone i filamenti e i semi. In seguito, possiamo tagliarlo a pezzettini.

Prendiamo poi i pomodorini e li tagliamo a metà. Prendiamo anche la cipolla, la puliamo e la tagliamo grossolanamente. Infatti, dovremmo poi inserire tutte queste verdure nel mixer, con l’aggiunta del basilico e dell’olio. Frulliamo tutto e, per avere un composto cremoso, aggiungiamo acqua secondo la necessità.

Tutti vanno pazzi per il sugo dell’estate perché questa pasta è freschissima e velocissima da preparare

A questo punto, mettiamo sul fuoco una pentola piena d’acqua e portiamo velocemente a bollore. Nel frattempo, prendiamo il salmone e tagliamolo a strisce, poi a cubetti. In una padella calda con dell’olio, passiamo il salmone e lo facciamo cuocere bene per almeno 5 minuti. L’importante è non farlo rompere in cottura. Aggiustiamo di sale e pepe e mettiamo da parte.

Quando la pasta è pronta, la scoliamo in una grande scodella e ci versiamo sopra la salsa di verdure. Aggiungiamo il salmone e mescoliamo. Facciamo poi raffreddare tutto in frigorifero e serviamo mezz’ora dopo.

Se vogliamo possiamo anche condirla in seguito con ulteriore olio o con un po’ di formaggio fresco. La feta greca è un’ottima scelta, così come del formaggio spalmabile.

