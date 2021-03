La mente umana tende a prediligere le scorciatoie. Così, anziché preparare un dolce casalingo salutare e genuino, acquistare un pacco di merendine al supermercato si rivela senz’altro più facile e sbrigativo.

Alcune mamme, dovendo fare i conti con la scarsità di tempo, scelgono di dare quasi in maniera meccanica le merendine ai propri bambini. Rassicurati dalle pubblicità fatte ad arte dai grandi gruppi industriali, non esitiamo a fidarci e a optare per una soluzione solo apparentemente utile.

Spesso e volentieri rinunciamo a indagare a fondo su ciò che mangiamo o ciò che indossiamo. Ignari dei processi industriali alla base di alcuni prodotti, spesso di scarsa qualità, compriamo senza farci troppe domande. Siamo sicuri che sia la cosa giusta? Non ci piacerà scoprire cosa c’è dentro le merendine industriali.

Non ci piacerà scoprire cosa c’è dentro le merendine industriali. Vere bombe chimiche

Le merendine esposte negli scaffali dei supermercati e nelle nostre dispense sono delle vere e proprie bombe chimiche, oltre che caloriche. All’interno di questi preparati industriali dall’aspetto accattivante si celano coloranti, conservanti, dolcificanti e insaporitori di varia natura. Per non parlare poi dell’alto contenuto dell’olio di palma presente in alcune di esse.

Il motivo per cui sono nate le merendine non è del tutto da screditare. Esse nascono nel contesto del dopoguerra per fornire un’alternativa veloce e igienica ai tradizionali prodotti freschi consumati per merenda o per colazione.

Tuttavia, l’efficientamento dei processi produttivi ha permesso l’uso di ingredienti poco raccomandabili per il benessere fisico. Non stiamo dicendo che si debbano demonizzare o buttare al secchio le merendine. Raccomandiamo, però, di fare un uso consapevole di questi spuntini che se assunti in proporzioni eccessive possono provocare conseguenze spiacevoli.

Tra queste vi è sicuramente anche l’allarme intorno al crescente tasso di obesità della popolazione più giovane. Non a caso, da diversi anni le istituzioni, le scuole e le associazioni di genitori sono sempre più attente riguardo questo tema. Per bilanciare il consumo delle merendine, in ogni caso, è consigliabile instradare i ragazzi all’attività fisica e al consumo di cibi più salutari. Frutta e verdura in particolare.