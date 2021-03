Tutti i segreti per rimuovere i residui di cera da tessuti e superfici in modo naturale

Le candele sono da sempre degli elementi d’arredo romantici e affascinanti. Quando si accende una candela, la calda luce della fiamma crea un atmosfera unica che stimola il relax e le profumazioni molto gradevoli accentuano il senso di benessere ancor di più.

Quando accendiamo una candela può capitare che la cera possa cadere su indumenti o su superfici come il pavimento. I vari tentativi per togliere i residui di cera non sempre riscuotono successo.

Per questo motivo, per rimuovere i residui di cera, si possono adottare dei piccoli segreti che aiuteranno ad eliminare ogni traccia sia dai tessuti che dalle superfici, in modo naturale.

Ecco qualche segreto per rimuovere completamente la cera dai tessuti in modo naturale

Non esiste un rimedio più efficace che il ferro da stiro. Riscaldando la zona interessata si potrà eliminare ogni traccia di cera senza dover preoccuparsi di ricorrere a rimedi alternativi. Basterà prendere della carta assorbente, posizionarla sopra la parte del tessuto interessata e successivamente coprire con un asciugamano di spugna.

Prendere il ferro da stiro ben riscaldato e passando più volte come se si volesse stirare l’asciugamano, il calore del ferro da stiro farà sciogliere la cera che andrà a intaccare i fogli di carta. Man mano sostituire la carta assorbente quando avrà assorbito la cera e continuare così fino a quando non sarà del tutto eliminata dal tessuto interessato.

Un altro rimedio utilizzato per i tessuti come seta, lana, tappeti, tende e altro ancora, è un sacchetto pieno di ghiaccio. Quest’ultimo lasciato sulla zona interessata per qualche minuto, gelerà la cera che non farà fatica a venir via.

La rimozione dalle superfici

Altri segreti per rimuovere i residui di cera non solo dai tessuti ma anche dalle superfici in modo naturale

Il pavimento è uno di quegli elementi insieme ai tessuti, più a rischio di macchiarsi con i residui di cera. Il calore di un asciugacapelli può essere un rimedio ottimale per eliminare ogni residuo di cera. Per ogni tipo di pavimento, tranne per il parquet, si potrà riscaldare la zona interessata. Man mano togliere la cera, che sciogliendosi non farà fatica a venir via, con l’aiuto della carta assorbente.

Nel caso del parquet, questo deve essere trattato diversamente. Bisognerà prendere dell’alcool etilico puro (utilizzato in cucina per la preparazione di liquori e altro) e un asciugacapelli. Bisognerà procedere come per un pavimento normale, scaldando la zona interessata e raccogliendo la cera sciolta con la carta assorbente. Se non dovesse bastare, si potrà strofinare un po’ di alcool sulla zona fino a quando non sarà andata via del tutto la cera.