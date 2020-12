Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Fare la spesa al supermercato è un’azione quotidiana che può rivelarsi dispendiosa sia in termini di denaro sia in termini di tempo. ProiezionidiBorsa in questa breve guida segnala 3 rapide mosse per risparmiare tempo quando si fa la spesa al supermercato. Gli Esperti in materia rilevano che in media un consumatore trascorre almeno 15 giorni all’anno per acquistare i beni da mettere in tavola. L’idea di questa guida è quella di fornire dei suggerimenti utili a guadagnare tempo da destinare ad altre attività personali.

Spesa a domicilio

Se non abbiamo alcuna intenzione di recarci fisicamente a fare compere possiamo rivolgerci al web per scegliere i prodotti desiderati da mettere nel carrello virtuale. Ormai sono davvero tanti i gruppi della grande distribuzione organizzata (GDO) che offrono canali online per la vendita di generi alimentari e non solo. Grazie alle sezioni dedicate del sito o alle app quindi in poco tempo siamo in grado di selezionare comodamente dal divano quanto ci occorre. Nel giro di pochi minuti, o al peggio poche ore, la spesa desiderata ci sarà recapitata direttamente a casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Cassa automatica

Se invece abbiamo intenzione di andarci al supermercato, anche solo per sgranchire le gambe e distarci un po’, possiamo seguire questo consiglio. Passiamo le nostre merci alle casse automatiche e paghiamo direttamente in contanti o con carte elettroniche. Solitamente, le casse automatiche hanno delle file molto più corte rispetto alle casse tradizionali con gli operatori. Questo ci consentirà di risparmiare in media almeno 15 minuti per ogni seduta di acquisti.

Self-scanning

Infine, la fila alla cassa tradizionale non è detto che sia molto lunga, ma la grande quantità di beni messi nel carrello può allungare i tempi per il pagamento. C’è una soluzione anche a questo problema. All’ingresso dell’ipermercato possiamo dotarci del lettore ottico dei codici a barre posti sui prodotti. Per ogni prodotto che intendiamo comprare, quindi, scansioniamo il codice. Lo scanner registrerà l’importo totale della spesa che possiamo mostrare direttamente al cassiere e pagare il conto senza aspettare troppo tempo. Ecco 3 rapide mosse per risparmiare tempo quando si fa la spesa.