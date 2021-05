Spesso si pensa che il proprio fisico sia un problema: a volte, invece, si deve fare caso solo al modo in cui ci vestiamo. Infatti, è importante valorizzare al meglio la propria fisicità e per farlo bisogna prima conoscerla.

Dopo aver individuato a quale categoria appartiene la forma del nostro corpo (ad esempio mela o pera) capiremo presto cosa indossare e cosa scartare dal nostro armadio.

Non ci abbiamo mai pensato ma per sembrare magre e nascondere i segni della pancetta non dobbiamo commettere questi comunissimi errori.

Tra tendenze, moda e tradizione

Per motivi di salute, in post gravidanza, post menopausa, o per costituzione, può capitare tutte di non trovare il look giusto a causa della pancetta.

La pancetta può spuntare a tutte le donne ma la prima cosa da evitare sono i crop top.

Oltre a mostrare la pancia nella sua interezza creano una linea orizzontale che spezza la figura. In questo modo il punto focale del look si sposta proprio nella zona che vorremmo nascondere di più. Per non rinunciare a questo capo si dovrà abbinare a pantaloni a vita molto alta o scegliere un modello dalla forma arrotondata sotto il seno.

Siamo cresciute con l’idea che nel proprio armadio non deve mai mancare un tubino nero. In realtà, ogni capo deve essere sempre “contestualizzato” ossia adattato alle esigenze della propria fisicità. Se non si desidera mettere in evidenza la propria pancia si deve optare per vestiti svasati o con forma a trapezio.

Quando è troppo non va bene

Il giubbotto di pelle. Ne esistono di differenti modelli e colori ma tra il tessuto rigido, le spesse fasce elastiche e le fibbie laterali si corre il rischio di appesantire la figura e di aumentare visivamente il proprio volume. Se non si può proprio farne a meno, valutiamo solo le giacche di pelle modello blazer o trench.

Pantaloni a vita troppo bassa o troppo alta. In medio stat virtus. Quelli a vita troppo bassa non valorizzano la fisicità, stringono, allargano e segnano. Al contrario, con quelli a vita alta si rischierebbe un problema con la patta dei pantaloni. Questa, seguendo la linea della pancia, si curverebbe formando un accumulo di tessuto e un conseguente aumento della circonferenza del girovita.

Top troppo corti, vita troppo alta o troppo bassa, giubbotti pesanti: non ci abbiamo mai pensato ma per sembrare magre e nascondere i segni della pancetta non dobbiamo commettere questi comunissimi errori.