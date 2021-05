L’arrivo dell’estate, ormai imminente, ci inizia a far pensare ad uno dei nostri nemici giurati. Ovvero le zanzare. Per tenerle lontane utilizziamo ogni tipo di stratagemma. Dagli spray di ogni tipo, alle candele di citronella, al basilico fuori casa, ai cerotti, braccialetti. Insomma, una marea di dispositivi, solo per combattere questi esseri minuscoli ma fastidiosissimi.

Ecco come tenere lontane le zanzare da casa e condominio risparmiando il 50% sulle zanzariere

Tra i rimedi di primaria importanza da utilizzare per avere tregua dall’attacco delle zanzare, almeno in casa, vi sono le utilissime zanzariere. Il loro acquisto, talvolta, risulta costoso. Ma, anche per questa esigenza, il Governo ha introdotto degli incentivi. Nell’ultimo Decreto Sostegni bis ha, infatti, confermato anche per il 2021 il bonus relativo, che rientra tra gli interventi di efficientamento energetico.

Grazie ad esso è possibile ricevere uno sgravio fiscale per le spese aventi ad oggetto zanzariere, effettuate entro il 31 dicembre 2021. Il limite massimo di spesa detraibile è pari a 60.000 euro. Ecco, quindi, come tenere lontane le zanzare risparmiando il 50% sulle zanzariere.

Come avvalersi dello sconto

Legittimati a chiedere il bonus sono i proprietari di unità immobiliari e chiunque abbia un diritto di godimento sull’immobile.

Per quanto riguarda il condominio, se il regolamento lo prevede, occorre ottenere il suo consenso. In tal caso, è necessario presentare il progetto durante l’assemblea condominiale per poter procedere ai lavori.

Per quanto riguarda il tipo di agevolazione, va specificato che trattandosi di una detrazione che rientra nell’Ecobonus 50% è necessario raggiungere la schermatura della casa. Si richiede, cioè, ai fini dell’ottenimento del bonus, che l’intervento comporti un miglioramento dell’efficienza energetica.

Quindi, le zanzariere dovranno essere a schermatura. Ossia fisse (non rimovibili). Di talché, sono escluse le zanzariere montabili e smontabili.

Ma, vediamo nello specifico, come si può tenere lontane le zanzare, risparmiando il 50% sulle zanzariere. Detto sconto consiste in una detrazione fiscale. Ossia in una riduzione delle imposte (IRPEF o IREF) per un importo del 50%. Tuttavia, l’agevolazione può consistere anche nello sconto diretto in fattura o cessione del credito. La spesa, infine, può riguardare l’acquisto e l’installazione, nonché la rimozione di eventuali impianti esistenti e le altre opere accessorie.

