Ormai lo sappiamo bene, Netflix è uno dei nostri più cari amici in questo periodo di pandemia. In un articolo recente (link qui) abbiamo parlato di una serie tutta al femminile che mette al centro la donna e le sue sfide quotidiane. Fatma, così si intitola il telefilm, è una protagonista tormentata che da vittima innocente si trasforma presto in carnefice senza rancore.

Dedicata sia alle donne che agli uomini, questa serie fa da apripista ad altre in uscita a maggio in cui è centrale la presenza femminile.

Una di queste è Girl from nowhere, di origine thailandese e centrata sulla vita itinerante di questa giovane ragazza senza origini. Costretta a cambiare continuamente scuola, si presenta inizialmente come una persona pacata e innocente, ma la sua vera personalità è tutt’altro che serafica.

Tra passato e presente: Jupiter’s legacy

Ecco altre due tra le migliori serie di Netflix in uscita a maggio da guardare tutto d’un fiato: Jupiter’s Legacy e Lucifer.

Entrambe di origine americana, in abbiamo davanti due trame assai diverse. Vediamo la prima.

Jupiter’s Legacy tratta di supereroi che si apprestano a passare il testimone ai loro figli, nella speranza che mantengano vivo il potere dei genitori. Tuttavia, i figli sembrano inadeguati a proseguire l’opera della generazione precedente e farsi carico delle sue responsabilità.

Questa serie tv mette in luce il divario generazionale a cui tutti stiamo assistendo nella nostra epoca storica, ma non solo. Pone in evidenza anche le fragilità di una generazione, quella moderna, che si sente inadeguata ad affrontare le sfide della vita adulta.

La fantasia nella realtà con la quinta stagione di Lucifer

Vediamo adesso cosa ci aspetta con la tanto attesa quinta stagione di Lucifer, che i fan aspettavano con ansia. Bisognerà attendere la fine del mese per poterla vedere su Netflix, ma è importante sapere che sta per arrivare.

Stanco della sua vita negli inferi, il diavolo Lucifer decide di trasferirsi a Los Angeles per iniziare una vita da “umano”. Tra night club e incontri particolari, la sua vita è tutt’altro che noiosa.

Si dice che la serie si concluderà con la sesta stagione, con grande dispiacere dei più appassionati.

Ecco le migliori serie di Netflix in uscita a maggio da guardare tutto d’un fiato per allietare le nostre serate primaverili.