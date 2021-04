Ci stiamo pensando tutte. Il desiderio di mare e sole è tanto. L’ironia social qualche giorno fa ha lanciato uno spot amatoriale sull’opportunità o meno di mettersi a dieta in vista dell’estate. Che oggi, in Campania è tinta di arancione, domani non si sa.

Tuttavia, ragionando sul presente e confidando sul futuro, il pensiero sul costume possiamo iniziare a farlo. Senza particolari sofferenze e rinunce culinarie per ridurre di un centimetro il giro vita. La moda ci viene incontro!

Riportiamo 5 consigli efficaci per scegliere il costume da bagno che ci farà sembrare più magre, nascondere i chili di troppo e le imperfezioni di fianchi e addome. Innanzitutto ricordiamo che in commercio ci sono i costumi contenitivi o modellanti. Costano un pochino in più rispetto alla media, però, se proprio abbiamo esagerato durante il lungo inverno, possiamo provare alcuni di questi modelli.

In generale, il criterio da utilizzare per scegliere un costume adatto al nostro corpo è valorizzare i punti di forza. Ad esempio, se il nostro motivo di insicurezza e imbarazzo è l’addome, punteremo su un costume con drappeggio. Il motivetto del tessuto aiuta a far sembrare la zona pancia più snella.

I colori

Il terzo dei 5 consigli efficaci per scegliere il costume da bagno che ci farà sembrare più magre, nascondere i chili di troppo e le imperfezioni di fianchi e addome, riguarda i colori.

Si a quelli scuri. Se non siamo una silhouette, meglio non optare per il bianco cangiante. Che sicuramente fa molto estate ed eleganza. Ma non è funzionale allo scopo.

I colori scuri hanno “potere” dimagrante. Vale per l’abbigliamento e anche per il costume. Se i chiletti in più sono diversi, un costume intero nero aiuta a donare un effetto leggermente più slim (sottile). Guadagniamo qualche centimetro in meno. Alla vista, ovviamente.

In generale per i colori, se proprio non vogliamo rinunciare alle fantasie, optiamo comunque per una base scura, con fantasie molto piccole. Da evitare tinte con fiori grandi e strisce orizzontali.

I fianchi

Se è questa la parte del corpo in cui siamo un po’ sbilanciate, possiamo optare per modelli a fantasia o a strisce verticali. Se, al contrario, il punto vita è perfetto, possiamo esaltarlo con cinturino o altri dettagli. Occhio al costume cut out, la vera tendenza dell’estate. Si tratta del costume con fasce e tagli laterali. Spesso esalta le imperfezioni.

Se il nostro difettuccio riguarda le braccia poco toniche, possiamo scegliere un reggiseno a fascia, con ferretto. Aiuta a distogliere l’occhio dalle braccia. È anche un modo valido per camuffare eventuali rotolini sulla schiena.