Diciamo la verità, durante le festività a nessuno piace lavorare. Anche le persone più energiche e propositive hanno piacere a fermarsi talvolta. Dall’altro lato, però, la vita ci impone di non fermarci, visto che il nostro lavoro magari ci porta ad un turno difficile e fastidioso. Però il mondo delle stelle è anche un suggestivo affresco di pulsioni e desideri. Forse il fatto che Napoleone Bonaparte fosse del segno del Leone con la sua testarda ostinazione, non era un caso. E nemmeno che Giuseppe Garibaldi fosse un energico soldato del Cancro.

Ecco allora che queste festività potrebbero confermare che quando c’è un cambiamento o una ricorrenza, possiamo stare piuttosto tranquilli che questo segno lo troveremo sul divano a schiacciare un pisolino. O che stia meditando serenamente sulla verità del cosmo in una panchina in giardino. Infatti, non chiedetegli di organizzare qualcosa o di attivarsi perché questo è il segno zodiacale più pigro di tutti nelle festività.

Panta rei ma senza troppa fretta

Saranno sicuramente creativi ed originali. Ma per smuoverli ci vuole qualcosa di grosso e di importante. Sono i nati sotto il segno dei Pesci. Che la fantasia e l’ingegno siano importanti nella vita, ne sono consapevoli. Che l’azione lo sia, un pochino meno. D’altronde, nella vita, per ogni pratico c’è anche un teorico. A loro piace vivere nel mondo delle idee. Cambiano volentieri solo quando li scuote qualcosa di profondo. Per un’idea romantica che stuzzica il loro estro sarebbero pronti a fare di tutto. Ma quando il divano incombe sul post pranzo di Natale, scordiamoci che si alzeranno a prendere gli attrezzi per il camino. Preferirebbero chiudersi a riccio ed andare in letargo per non perdere calorie ed allungare la quiete.

Per Santo Stefano potremmo incrociarli per qualche locale suggestivo della città o al cinema. Sulle piste da sci i nati sotto il segno dei Pesci prenderanno la pista panoramica più emozionante ma andranno a dormire presto. Sul Capodanno, invece, e l’inizio del 2022 ecco come verosimilmente andrà a finire.

Sanno essere disinteressati ed evanescenti. La ruota degli eventi, infatti, passa e loro preferiscono amare l’universo e benedire il fiume. Panta rei, come dicevano i filosofi presocratici. Tutto scorrerà senza necessità di prendere con tutta questa urgenza una decisione. A meno che al tramonto non si renderanno conto di certi colori mozzafiato. Perché potrebbero all’improvviso sgattaiolare verso una direzione imprevista che li soddisfa. È però piuttosto difficile che organizzeranno il Cenone a casa loro.

Per quanto riguarda la proattività nell’affrontare il nuovo anno, proviamo invece a prendere spunto non solo dal Capricorno, ma da questi due segni molto predisposti al cambiamento.