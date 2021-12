È quasi tutto pronto per goderci questi giorni di festa. L’albero è già addobbato, le ghirlande sono alla porta e abbiamo la lista degli invitati. Abbiamo già ordinato il pesce e siamo ad un passo dal preparare l’appetitoso cenone.

Abbiamo già pensato al menù per i vari giorni e comprato anche da bere. Ci manca solo una cosa da decidere, per l’aperitivo cosa è meglio preparare? Conviene buttarsi sul classico prosecco con cui non si sbaglia mai oppure proporre qualcosa di originale? Magari un cocktail alla frutta dall’aspetto strabiliante che sicuramente spopolerà?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Sarà una fine d’anno scoppiettante e impareggiabile con questi 3 cocktail da sorseggiare in compagnia durante le feste

Ecco se vogliamo davvero portare in tavola un menù con i fiocchi non possiamo rinunciare a questi 3 drink. Buonissimi da sorseggiare ma anche divertenti grazie ai loro nomi a tema natalizio.

Il primo cocktail che proponiamo è Fiocco di Neve. Come già si intuisce dal nome sarà una bevanda bianca che ricorda proprio l’atmosfera dei paesaggi innevati. Prepararlo è semplice ma attenzione al bicchiere, meglio usare un calice. In un frullatore versiamo 6 parti di rum bianco, 3 parti di purea di banana e 1 parte di succo di lime. Aggiungiamo il ghiaccio tritato e qualche fettina di banana e frulliamo per qualche secondo.

Come rinunciare all’albero di Natale

Si capisce già dal nome che i colori di questa bevanda ricordano quelli dell’albero di Natale. Sul fondo di un bicchiere versiamo lo sciroppo di zucchero e delle foglie di menta. Dopodiché aggiungiamo del ghiaccio tritato fino ad un terzo del bicchiere. Versiamo 60 ml di gin, 80 ml di succo di melagrana e il succo di un quarto di lime. Mescoliamo e decoriamo con i semi di melagrana e foglioline di menta.

Per finire un drink che ricorda la famosa renna Rudolph. Rigorosamente rosso per riprendere il colore del suo naso. Serviranno 4 parti di vodka secca, 3 parti di martini dry, 1 parte di Cointreau e 2 parti di sciroppo di granatina. Sarebbe meglio usare uno shaker, ma possiamo incastrare bene un contenitore e un bicchiere. Agitiamo e versiamo nel bicchiere decorato con un bastoncino di zucchero.

Insomma, sarà una fine d’anno scoppiettante e impareggiabile con questi 3 cocktail da sorseggiare in compagnia durante le feste. Immaginiamo la faccia dei nostri ospiti quando presenteremo questi incredibili drink a tema natalizio. Correranno tutti ad accaparrarsi un bel bicchiere. Se poi vogliamo abbinare l’aperitivo con un cocktail speciale, abbiamo già proposto idea in un precedente articolo. Infatti, Non il solito prosecco e tartine, ecco 2 idee sfiziose e veloci per antipasti e cocktail che spopoleranno.

Approfondimento

Basta con il solito limoncello o amaro, ecco il digestivo fatto in casa dal colore spettacolare che sta spopolando