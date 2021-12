Ci avviciniamo alla fine dell’anno e con esso inizia un periodo di grandi cambiamenti. Le porte dell’anno si chiudono e si riaprono e le stelle osservano questi importanti svolgimenti. Non a caso gennaio è il mese dedicato a Giano, lo Ianus latino, che proteggeva gli incroci della vita e le porte dei templi. A gennaio avvenivano molti avvenimenti che avevano per loro un valore sacro. Ad esempio, i consoli lasciavano il proprio incarico in favore dei successivi e così cambiava il governo della città.

Non dimentichiamoci poi che il tempo che passa ha un ruolo centrale nelle meccaniche celesti dello zodiaco. Tutto cambia incessantemente per ritornare poi all’inizio del ciclo. Proprio come le stagioni ed i segni stessi. E non a caso, dal 21 dicembre le giornate iniziano ad allungarsi di nuovo. Ci sono dei segni che si faranno trovare prontissimi per questi cambiamenti. Per loro l’inizio del 2022 potrebbe essere stratosferico. Non solo i Capricorno ma questi 2 segni pronti al cambiamento potrebbero arrivare al nuovo anno con slancio stratosferico.

Il segno del cambiamento

Iniziamo dal Capricorno, il segno che sovrintende i nati proprio in questo periodo. Cocciuto e talvolta arcigno, è per questi motivi che paradossalmente è in grado di affrontare i grandi cambiamenti. Una volta trovata la forza di tagliare i ponti con il passato, andranno avanti a testa bassa. Le grandi rivoluzioni, d’altronde, partono sempre dal profondo dell’animo.

Ma non sono solo i Capricorno a proiettarsi nel futuro. Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli l’approccio al cambiamento, se lo vorranno, sarà stratosferico. Vivono di cambiamento e spesso vanno in cerca loro stessi di nuovi continui spunti. Quando lo scoccare della mezzanotte sarà arrivato, si guarderanno attorno e penseranno a cosa fare di nuovo. Stiamo pur certi che il 2 di gennaio saranno in palestra per mantenere i buoni propositi. Il rischio non è che il 3 di gennaio li troveremo a casa a riposare. Ma magari in un nuovo locale che hanno aperto in città. E non dimentichiamoci che il 21 giugno, il giorno che sancisce il riaccorciarsi del ritmo del Sole, ci sono proprio loro a presenziare.

Non solo i Capricorno ma questi 2 segni pronti al cambiamento potrebbero arrivare al nuovo anno con slancio stratosferico

L’ultimo insospettabile segno che ha una dote innata per affrontare il cambiamento sarebbe lo Scorpione. Quando la noia annoia, loro iniziano a correre. Ma occhio, in questo caso. Sanno bene che l’evoluzione è necessaria e positiva. Ma quando avviene un imprevisto possono sembrare un po’ bloccati. Quando avverrà il cambiamento, è perché lo hanno colto ed accettato dal profondo. Allora nulla li potrà fermare. È sempre una questione di tempi, e di modi. Quindi, quando il conto all’indietro starà per arrivare, sarà forse il caso di concentrarci sul senso più profondo e non solo sul brindisi!

Per il nuovo anno ci sarà poi chi vorrà conquistare questi segni zodiacali dal carattere peperino e talvolta intransigente, ma non dovremmo arrenderci ed ecco come.