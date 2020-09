Non chiedere mai un limone nel tuo bicchiere d’acqua se sei al bar. Ecco perché! Molti di noi sono abituati ad aggiungere un po’ di succo di limone al proprio bicchiere d’acqua. Altri, invece, immergono direttamente il frutto, lavandolo e sfruttando anche i benefici della scorza. Qui, infatti, noi del team di ProiezionidiBorsa ti avevamo già spiegato quanto acqua e limone possa far bene alla nostra salute. Ma, forse, dovremmo sfruttarne i benefici solo quando siamo a casa. Infatti, alcuni studi recenti, hanno portato alla luce delle verità spaventose. Si tratta di un consiglio che in molti stanno già seguendo.

Evita se sei fuori casa

Molte persone non riescono proprio a bere l’acqua. Considerandola insapore, infatti, hanno bisogno di qualcosa che la renda più desiderabile. E, solitamente, l’ingrediente prescelto è proprio il limone. Quindi, anche quando sono in un bar o in un ristorante, chiedono di inserire un po’ di succo di questo frutto nell’acqua. Ma, forse, da oggi queste richieste diminuiranno.

A svelare delle verità sconcertanti è una ricerca portata avanti da alcuni studiosi statunitensi. Vediamo cosa hanno scoperto i ricercatori.

Non chiedere mai un limone nel tuo bicchiere d’acqua se sei al bar. Ecco perché

Dopo mesi di studi, i ricercatori hanno affermato che il limone nell’acqua al bar va evitato come la peste. Gli studiosi, infatti, hanno preso in esame 76 limoni in 21 ristoranti diversi. Vuoi sapere il risultato? Più del 70% dei limoni analizzati era completamente ricoperto da batteri e virus! Si tratta di un numero davvero sconcertante. E se dovessimo ingerire tutti quei microbi ogni volta che andiamo in un bar o in un ristorante, ne potremmo risentire a lungo andare!

La ricerca si basa sui ristoranti statunitensi. Dunque, per quanto riguarda l’Italia, questo sondaggio non è certo al 100%. Ma perché rischiare? Basterà prendere una bevanda più saporita o un bicchiere d’acqua frizzante se vuoi dissetarti al bar! E così la tua salute, che è sempre al primo posto, sarà al sicuro!