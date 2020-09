Quali consigli dare ai figli che rientrano a scuola in questo periodo di Covid.

Fra qualche giorno si riaprono le scuole in più della metà delle regioni italiane. Le preoccupazioni dei genitori montano, e il timore di una diffusione del virus non lascia tranquilli. Vediamo quindi come affrontare al meglio questa situazione.

I timori sull’inizio della scuola

La scuola italiana fra poco riapre. Un po’ in ritardo rispetto a Francia, Russia, Polonia, Portogallo, Danimarca e Germania, secondo i diversi Land.

Molti genitori temono che i contagi possano allargarsi a macchia d’olio e che i bambini siano la fonte di contagio per le famiglie. Timori non esattamente senza fondamento. Nel Land berlinese, dopo una settimana dalla riapertura delle scuole, in 41 delle 825 scuole riaperte, si sono sviluppati contagi, secondo la Berliner Zeitung.

Quali consigli dare ai figli che rientrano a scuola in questo periodo di Covid. Seguire le regole

In Italia si stanno facendo tamponi a più non posso. Servono per tener sotto controllo la situazione in tempo reale. Ma il tampone fatto su un soggetto, non dice più nulla di lui già a partire già dal giorno dopo.

La cosa migliore per i ragazzi che si avviano a riprendere l’anno scolastico è di seguire le norme date da sempre dall’OMS. Portare la mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza.

Consigli ai genitori

Quando si parla di contagiati per televisione, la nostra reazione è quella di una presa d’atto. Ma ora che le scuole stanno per riaprire e i possibili contagiati sono proprio i nostri figli, le cose cambiano.

Il rischio è quello di trasmettere la nostra ansia e la nostra agitazione ai ragazzi. Affollarli di una miriade di consigli e tecniche, che hanno lo scopo solamente di far stare più tranquilli noi.

E invece bisogna guardare alla realtà per quel che è, senza fare tragedie o creare un’aria in famiglia da pre tsunami. Invece, è bene dare buone e poche informazioni ai figli. Soprattutto infondere quella fiducia che permetta a loro stessi di non fare scelte sbagliate.

Anche se, di primo acchito, i nostri figli sembra che non ascoltino la voce dei genitori, questo non è vero. Quando sono soli, riflettono sempre su ciò che gli è stato detto. A noi perciò di dare loro i giusti consigli.

Ecco quali consigli dare ai figli che rientrano a scuola in questo periodo di Covid.