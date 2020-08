Bere acqua e limone fa davvero dimagrire? Sfatiamo uno dei falsi miti più diffusi.

Ci sono dei miti sull’alimentazione che sono duri a morire. Esistono delle convinzioni secolari che molti di noi prendono come oro colato. Ma se vi dicessimo che non tutto ciò che sappiamo corrisponde alla realtà? È dura accettare che alcune cose non siano vere. Di questo ne siamo consapevoli. Ma non credete sia meglio conoscere le cose per quello che sono? Per esempio, bere acqua e limone fa davvero dimagrire? Sfatiamo uno dei falsi miti più diffusi al mondo.

Il limone per dimagrire funziona davvero?

Il limone è spesso al centro di diverse diete lampo. Esiste infatti la convinzione che, sfruttando tutte le sue proprietà, si possa perdere peso facilmente e velocemente. In realtà le cose non stanno proprio così. Stiamo parlando di un agrume che può apportare tantissimi benefici al nostro organismo, ma non di una pozione magica! E soprattutto, non è un cibo che può sostituire una dieta sana con tanto movimento!

Molti pensano, per esempio, che bevendo limone e acqua tiepida la mattina, i chili di troppo spariranno in un lampo. Questo è un falso mito. Cerchiamo di capire quali sono i benefici reali di questa abitudine. Ma, vi avvisiamo già da ora, non c’entrano nulla con la dieta!

Dunque, bere acqua e limone fa davvero dimagrire? Sfatiamo uno dei falsi miti più diffusi.

Quali sono i benefici di acqua e limone?

Acqua tiepida e succo di limone è un mix sicuramente utile al nostro organismo. Per esempio, questo composto favorisce la digestione dopo i pasti. Inoltre, si tratta di un’ottima dose di vitamine che possiamo assumere facilmente. Bere questa soluzione al mattino può rafforzare il nostro sistema immunitario e mantenere bilanciato il nostro pH ematico. E i benefici sono tanti altri.

Ma tra questi non c’è la perdita di peso! Quindi, se volete assumerlo per le proprietà appena elencate, fate pure. Questa abitudine non può che essere positiva per il vostro benessere. Ma, se pensate di seguire una dieta efficace con acqua e limone, beh, ora sapete la verità.