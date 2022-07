L’Italia è un Paese che, a livello turistico, ha sempre attratto milioni di persone provenienti da ogni parte del Mondo. Oltre alle città ed ai piccoli borghi dalla storia millenaria, ciò che affascina di più i turisti sono sicuramente le località costiere. Qui, infatti, è possibile ammirare paesaggi mozzafiato, dominati dalla natura incontaminata e dal mare che sembra spesso confondersi con il cielo.

Alcune delle spiagge più belle dello Stivale, ad esempio, si trovano in Puglia che, tra l’altro, è la regione in cui si paga meno per trascorrere le vacanze. Altre spiagge meravigliose, invece, si trovano sulle coste di alcune isolette sparse nei nostri mari.

Tra queste spicca l’Isola di Ponza, che si trova nel Mar Tirreno centrale. Situata a circa 115 km da Roma, essa è ideale per chi vuole trascorrere delle straordinarie vacanze all’insegna del relax e del divertimento. Per trovare un po’ di pace e tranquillità non c’è niente di meglio che visitare le bellissime spiagge sparse per l’isola. Tra le più belle troviamo sicuramente Chiaia di Luna. Quest’ultima, infatti, è molto suggestiva e piace soprattutto per la sua finissima sabbia bianca e per il mare color turchese.

Per chi, invece, cerca l’avventura ed il divertimento, l’Isola di Ponza offre la possibilità di effettuare tantissime attività. Ad esempio, si possono effettuare delle immersioni per ammirare i bellissimi fondali e le grotte sottomarine. Oppure si possono organizzare delle escursioni o delle passeggiate, che sono perfette per conoscere anche l’affascinante entroterra dell’isola.

Non c’è bisogno di prenotare ai Caraibi perché anche in Italia abbiamo delle meravigliose isolette tutte da scoprire

Un’altra bellissima isola che vale la pena visitare è quella della Maddalena, situata nell’omonimo arcipelago al nord della Sardegna. In questo luogo, considerato tra i più suggestivi al Mondo, troviamo il mix perfetto tra natura incontaminata e spiagge paradisiache. Una delle più belle è Cala Francese, posta sulla costa occidentale dell’isola. Si tratta di un litorale prevalentemente roccioso, ma che ospita anche delle piccole insenature di sabbia bianca e ciottoli. Il mare, neanche a dirlo, sembra essere uscito da una cartolina, con i suoi colori intensi ed i fondali sabbiosi.

Infine, tra le isole italiane più belle non poteva mancare l’Isola d’Elba, che si trova nel bel mezzo dell’Arcipelago Toscano. In questo territorio incantato, dove la natura la fa da padrona, è possibile ammirare paesaggi, scogliere e spiagge veramente stupende. Una delle più belle è Spiaggia di Fetovaia, collocata nella parte sud-occidentale dell’isola. Lunga circa 200 metri, essa è composta da sabbia granitica e da un mare dall’acqua cristallina, perfetto anche per i bambini. Quindi non c’è bisogno di prenotare ai Caraibi perché anche nel nostro Paese ci sono delle località stupende da ammirare e scoprire.

