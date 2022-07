Ormai la passione per il fai da te attira sempre più persone. Un po’ perché si ha voglia di trovare qualche nuovo passatempo e un po’ per risparmiare. Riutilizzando oggetti comuni che altrimenti avremmo buttato, si può creare qualcosa di nuovo. Una vecchia damigiana può trasformarsi in fioriera o terrario, un’antica macchina da cucire arrugginita in un mobile bagno. Insomma, basta solo un po’ di manualità e un pizzico di creatività per dare nuova vita praticamente a qualsiasi cosa.

Ma se non siamo pratici con martello, chiodi e pinze, non significa che dobbiamo rinunciare al fai da te. Anche con oggetti così semplici come dei sassi o dei ciottoli possiamo realizzare decorazioni stupende.

5 idee creative per strabilianti decorazioni con i sassi di fiume e da giardino per abbellire la casa

Uno degli oggetti più riciclati è sicuramente il pallet in legno o il bancale. Si possono utilizzare i listelli di legno per realizzare mobili, divanetti o fioriere. Ma quasi nessuno pensa ai sassolini più piccoli, se non come riempimento di aiuole o acquari. Eppure, possiamo utilizzarli per creare oggetti di uso comune che fanno comodo in casa. Basterà procurarci dei sassi, della colla, pennelli e in alcuni casi anche il trapano e possiamo realizzare delle splendide idee. Ad esempio, possiamo creare una ciotola di sassi. Ci serviranno dei sassi piccoli dalla forma un po’ appiattita, dei fogli di alluminio e della colla biocomponente. Useremo una ciotola come stampo e la rivestiremo internamente con il foglio di alluminio ben aderente. Incolliamo i sassi a partire dal centro, facendoli aderire bene alla curvatura. Finito di rivestire tutta la superficie, aspettiamo circa 3 ore e potremo staccare la ciotola di sassi dall’alluminio.

Muniamoci di un trapano per questi progetti

Con dei sassi più grandi possiamo realizzare dei cachepot, dei mezzi vasetti per le piante ma fatti di sassi. Con il trapano andremo a forare il sasso in modo da creare una piccola fossa per mettere la piantina. Utilizziamo una velocità ridotta per evitare di rompere il sasso. Oppure possiamo creare dei portachiavi originali con dei sassi più particolari. Basterà forare da una parte all’altra il sasso e inserirci un anello apribile ed ecco fatto.

Le ultime due idee sono davvero semplicissime, non dobbiamo fare altro che procurarci dello spago e dei colori. Creiamo dei fermacarte o segnaposto originali decorando i sassi come più ci piace, magari con delle foglie d’oro. Per finire, possiamo usarli per degli appendiabiti originali incollandoli su una vite per il muro.

Allora, ecco 5 idee creative per strabilianti decorazioni con i sassi facilissime da realizzare. Ciottoli e sassolini sono perfetti per creare tantissime altre decorazioni anche all’esterno. Per esempio, possiamo utilizzarli per rendere più originale un vialetto o recintare le aiuole.

