Finalmente balconi e terrazzi di casa prendono vita. La primavera è il periodo migliore per ripulire e ordinare gli ambienti esterni di casa. In questo periodo, si rinnovano anche i complementi d’arredo come tavolini e sedie per esterni. A tal proposito, ecco i trucchetti per farli tornare come nuovi senza spendere una fortuna. Tornare nuovamente a vivere gli spazi esterni della nostra abitazione, significa anche fare i conti con sguardi indiscreti e vicini impiccioni. Per risolvere in fretta questa problematica, ecco 4 soluzioni veloci e super economici per schermare balconi e terrazzi e proteggere la privacy.

Per abbellire gli ambienti in modo naturale e soprattutto senza spendere una fortuna, le piante sono un’ottima soluzione. Inoltre, prendersi cura di fiori e piante si trasforma in una vera e propria terapia del buon umore. Far diventare il nostro balcone come un’oasi di benessere e relax, immersa nel verde e circondata da colori brillanti e vivaci è possibile. Per balconi da favola e distese di fiori sgargianti, infatti, si possono sfruttare poche piante. In particolare, le specie rampicanti rappresentano un vero asso nella manica per decorare velocemente. Vista l’altezza e l’abbondanza di foglie e fiori, in genere, le piante rampicanti vengono coltivare in terra, per tappezzare muri e pergolati dall’esterno. Eppure, diversi vegetali possono rivelarsi una piacevole sorpresa anche se coltivati in vaso. È il caso della pianta che suggeriremo di seguito.

Difatti, per balconi da favola e distese di fiori sgargianti basta questa pianta che molti mettono in giardino senza sapere che in vaso è spettacolare

Stiamo parlando della famosissima bougainvillea, meglio conosciuta come bouganville. Una pianta originaria dell’America del Sud che affascina per i suoi fiori particolarmente vivaci. D’estate, la bouganville decora porticati e terrazzi in modo divino. Della bouganville esistono circa 18 specie differenti e molte di queste si adattano perfettamente alla coltivazione in vaso.

Dunque, prendersi cura della bouganville in vaso è facile, tuttavia bisognerà tenere conto di diversi fattori. Innanzitutto, è una pianta che sopporta bene i periodi di siccità. Si consiglia, però, di innaffiarla periodicamente durante il periodo estivo più caldo. Per stimolare la fioritura si consiglia di concimare la pianta ogni due o tre settimane. Utilizzare un prodotto ricco di azoto, fosforo e potassio. Scegliere possibilmente un concime liquido da diluire in acqua.

Un elemento da considera, ovviamente, è l’altezza. Di norma una pianta di bouganville può crescere anche 10-12 metri d’altezza. Tuttavia, soprattutto se coltivata in vaso, la pianta andrà potata periodicamente. Questa operazione viene effettuata, di norma, nel mese di febbraio, oppure poco prima dell’autunno. L’importante è che si effettui subito dopo il termine della fioritura. Con delle forbici affilate, eliminare i rami secchi, deboli o irregolari e spuntare gli apici, effettuando dei tagli leggermente obliqui. Sfoltire la chioma e regolare l’altezza della pianta. Con questa pianta, qualsiasi balcone regalerà un tripudio di fiori e colori.

Lettura consigliata