Spesso per fare spazio in casa, dobbiamo buttare via vecchi oggetti. Eliminare le cose che non utilizziamo più ci permette di fare ordine e di riorganizzare gli spazi.

A volte, però, buttare determinati oggetti ci fa perdere l’occasione di risparmiare. Molto spesso non ci pensiamo, ma talvolta sono sufficienti delle buone idee per riutilizzare dei vecchi oggetti.

Infatti, solo pochi sanno che conservare i vecchi cuscini può farci risparmiare davvero molti soldi.

Abbiamo già affrontato l’argomento del riciclo creativo. Questo ci permette di risparmiare molto ridando una nuova vita ai vecchi oggetti. Ad esempio, abbiamo spiegato perché non butteremo più i barattoli di vetro dopo avere scoperto 6 incredibili modi per riutilizzarli.

Non sprecare è molto importante e possiamo applicare questo criterio anche con gli scarti alimentari. Infatti, dovremmo fare attenzione a non buttare le bucce delle patate perché possono farci risparmiare un sacco di soldi.

Continuando a leggere l’articolo scopriremo perché dei semplici cuscini possono evitarci inutili spese.

Sappiamo bene quanto siano costosi gli accessori per gli animali. Sfortunatamente, comprare ai nostri cani o gatti delle cucce bellissime può costare molto.

In realtà, sembra impossibile ma con dei vecchi cuscini possiamo realizzare una cuccia per i nostri animali domestici. Se amiamo il fai-da-te, possiamo realizzare una graziosa cuccia prendendo una scatola o una cassetta di legno della frutta. Imbottiamola per bene usando dei vecchi cuscini ed i nostri animali avranno uno spazio tutto per loro davvero morbido e confortevole.

Fermaporta

Forse non ci abbiamo mai pensato, mai con dei vecchi cuscini possiamo realizzare dei fermaporta. Questi oggetti servono ad impedire alle porte di sbattere e permettere all’aria di circolare.

Possiamo prendere un cuscino che non utilizziamo più e mettere al suo interno qualche sasso. Questo servirà a renderlo pesante abbastanza da non far muovere la porta.

Procuriamoci un tessuto che ci piace e ricopriamo con questo il nostro vecchio cuscino. Basteranno pochi punti con ago e filo per ottenere un nuovissimo fermaporta a basso costo.

Pouf

In poche mosse, usando qualche vecchio cuscino possiamo realizzare un pouf. Questo oggetto è un vero e proprio complemento d’arredo. Tra i più diffusi ci sono quelli a forma di sacco.

Per realizzarlo procuriamoci una federa a sacco di grandi dimensioni e riempiamola con cuscini di diverse dimensioni. Saranno sufficienti un paio di punti con ago e filo per ottenere un bellissimo pouf.

Ed ecco altri utilizzi

Orto e giardino

Chi possiede delle aree verdi, sa bene quanto sia faticoso tenerle in ordine. Come sappiamo, la maggior parte dei lavori di giardinaggio richiede di stare in ginocchio per tanto tempo.

Purtroppo, questo può farci sentire dolore alle ginocchia. Per risolvere il problema possiamo prendere un cuscino che non utilizziamo più da tenere sotto le ginocchia.

Per i traslochi

Cambiare casa ci costringe a mettere tutti i nostri oggetti nelle scatole. Per proteggerli dagli urti spesso utilizziamo della carta di giornale o del pluriball.

In realtà, possiamo usare dei cuscini che non utilizziamo più per proteggere gli oggetti più fragili. In questo modo, siamo certi che non romperemo nulla spostando gli scatoloni.