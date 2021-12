In questo periodo tra la frutta più consumata troviamo sicuramente arance e mandarini. Certo sono acquistabili sfusi ma il più delle volte li compriamo nelle confezioni già pesate. Questi sacchettini di retina sono davvero comodi e pratici da portare anche senza busta della spesa.

Puntualmente una volta arrivati a casa mettiamo la frutta nel cesto e li buttiamo via. Delle volte neanche sappiamo di che materiale sono fatte e non sappiamo se sono riciclabili. Ecco allora qualche idea per evitare di buttarle via, risparmiarci un po’ di fatica e riutilizzarle.

Non buttiamo subito via la retina della frutta se possiamo riutilizzarla per queste formidabili idee di riciclo

La prima idea è davvero molto utile per le pulizie di casa. Infatti con la retina per la frutta si può realizzare una pratica spugnetta per lavare i piatti. Più delicata della lana d’acciaio ma ugualmente efficace a rimuovere le incrostazioni. Basterà utilizzare un filo da cucito o uno spago sottile per modellarla e fissarla. Un po’ di detersivo per i piatti ed ecco che le incrostazioni andranno subito via.

Ma oltre che come spugna per i piatti si può utilizzare anche come spugna per lavarsi. Sterilizziamola bene prima di usarla sulla pelle e creiamo dei piccoli fiocchi. Fissiamoli con ago e filo oppure con dello spago ed ecco una pratica spugna per lo scrub. Magari usando dei Sali di Epsom, ecco come prendersi cura del proprio corpo grazie a questi sali dai mille benefici.

Non solo spugna dai mille usi

Possiamo utilizzare le retine come stencil per far colorare i nostri bambini, ad esempio. Oppure come stencil per realizzare una fantastica nail art sulle unghie. Un altro modo per riciclarle è creare tanti piccoli rettangoli e fissarli al centro per creare dei fiocchetti. Fantastici per abbellire casa, chiudere dei barattoli di conserve regalo oppure decorare dei vasi. Poi in vista del periodo natalizio possiamo riempire quelle più piccole dell’aglio e creare dei pupazzetti. Basterà usare del cotone bianco o dei ritagli di stoffa ed ecco dei piccoli pupazzi di neve.

Ma uno dei modi più efficaci per riutilizzarle è sicuramente questo. Si possono usare come struttura invisibile per creare composizioni di fiori. Grazie ai forellini a forma di rombo infatti possiamo distanziare i fiori recisi alla perfezione. Un metodo utile per creare dei bellissimi vasi pieni e dall’aspetto fantastico.

Quindi, non buttiamo subito via la retina della frutta se possiamo riutilizzarla per queste formidabili idee di riciclo. In realtà questo oggetto possiamo utilizzarlo davvero in tantissimi altri modi utili. Ad esempio vale oro per tenere lontani gli uccelli dal nostro piccolo orto.

