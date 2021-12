Oramai quando si cucina, badare alla linea e alla salute è essenziale. Ciò anche durante le feste di Natale, che non possono rappresentare l’occasione per vanificare tutti i nostri sacrifici. Pertanto, è consigliabile ricorrere a ricette gustose ma senza dimenticare la dieta. Questo significa, utilizzare verdure, poco condite e una cucina semplice e tradizionale. Quindi, quest’antipasto vegetariano di Natale è salutare, facilissimo da cucinare e potrebbe aiutarci a mantenere la linea. Si tratta dei bastoncini di melanzane impanate al forno che richiedono un tempo di cottura di 20 minuti, compresa la preparazione. Sono leggere, facilissimi da preparare, adatte a pranzi e cene natalizie e si possono servire sia fredde che calde. In più, se piacciono le verdure si possono realizzare anche con ortaggi diversi dalle melanzane.

I bastoncini di melanzane cotti al forno sono un antipasto leggero ma gustoso. Infatti, l’impanatura al parmigiano, leggera e croccate, conferirà al piatto un grande sapore, senza bisogno di friggere nulla. Ecco gli ingredienti da utilizzare per prepararli, considerando porzioni per 4 persone. Occorrono: 2 melanzane medie, 6 cucchiai di pangrattato e 2 di Parmigiano Reggiano grattugiato. Poi: 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 cucchiaino di semi di sesamo, 1 cucchiaio di origano secco. Infine, 1 uovo e 50 ml di latte, sale e pepe nero. Passiamo, adesso alla preparazione del nostro antipasto vegetariano.

Naturalmente, in via preliminare dovremo lavare le melanzane e tagliarle a fette spesse 1 cm. Poi, tagliamo ancora ogni fetta, in modo da darle la forma di bastoncini e li riponiamo in uno scolapasta. A questo punto, li saliamo leggermente e li lasciamo riposare per un’ora, in modo che perdano tutta l’acqua. Dopo, iniziamo ad accendere il forno a 220° C, in modalità ventilato.

La fase finale di preparazione dell’antipasto vegetariano di Natale

Contemporaneamente, prepariamo un mix di pangrattato, parmigiano grattugiato, olio, origano secco e una macinata di pepe e lo frulliamo. Dopodiché, verseremo l’impanatura appena preparata, in una ciotola e la mescoliamo ai semi di sesamo. A quel punto, iniziamo a sbattere l’uovo con il latte ed asciughiamo i bastoncini di melanzana, per poi passarli nell’uovo. Poi, li passiamo anche nell’impanatura che abbiamo preparato. Successivamente, disponiamo i bastoncini su una teglia rivestita di carta forno e li inforniamo, facendoli cuocere per 20/25 minuti. Il tutto, finché non avranno acquistato una certa doratura. Una volta cotti, avremo terminato la preparazione ma dovremo lasciarli riposare un po’. Infine, li serviremo, accompagnati a una salsa fatta con pomodoro, basilico e aglio. Insomma, ci accorgeremo di quanto sono prelibati e se ne accorgeranno anche i nostri ospiti!

