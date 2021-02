Non bisognerebbe mai trascurare il benessere del proprio corpo. Fare un bel bagno caldo, ritagliarsi del tempo per un bel massaggio. Ma purtroppo la vita frenetica di oggi ci fa trascurare tante cose. In primis di prenderci cura di noi stessi. Spesso con la scusa o il pretesto di non avere abbastanza tempo. Non c’è problema. Ecco una soluzione pratica ed economica per coccolarsi in casa e pensare al nostro benessere.

Prendersi cura del proprio corpo grazie a questi sali dai mille benefici

Stiamo parlando dei Sali di Epsom. Questo minerale che di fatto è magnesio solfato eptaidrato può essere usato per tantissime cose. Si usa anche in campo alimentare, come integratore. Ma è sempre necessario parlare con il proprio medico per le modalità di utilizzo.

Il sale di Epsom è soprattutto un alleato prezioso per la cura della pelle e del corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

È chiamato anche sale inglese ed è molto facile da usare perché è idrosolubile. Ma a cosa serve? Ha un effetto drenante ed è l’ideale per i problemi di ritenzione idrica. Si può sciogliere nella vasca da bagno per sentire subito una sensazione di leggerezza alle gambe. Aiuta molto anche a lenire i dolori muscolari, ad esempio. Favorisce la produzione di serotonina e aiuta anche ad aumentare i livelli di magnesio nell’organismo. Questo perché attraverso i pori si assorbe il magnesio contenuto nei Sali e si rilasciano le tossine. Un vero concentrato detox. Per questo motivo viene molto usato, per un bel bagno caldo, anche dagli atleti.

Capelli più lucidi e luminosi

Creando una maschera con i granelli mischiati al balsamo si avranno dei risultati sorprendenti. Capelli più lucidi e voluminosi dopo 20 minuti di posa.

Ma possono essere usati anche come base per uno scrub. Basterà mischiarli con dell’albume e usare il composto come uno scrub qualsiasi. Lasciare agire per 10 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida. Così diremo addio ai punti neri.

Per non parlare del fatto che sono perfetti per i pediluvi, soprattutto se non si ha una vasca da bagno in casa. Si possono drenare i liquidi in eccesso in questo modo. Versando una tazza di sali di Epsom in una bacinella d’acqua calda e rilassarsi. La pelle sarà morbida al tatto e la mente sarà più rilassata.

Quindi, prendersi cura del proprio corpo grazie a questi sali dai mille benefici è possibile. Inoltre, i sali di Epsom possono avere tanti altri usi. Ad esempio sono perfetti per liberarsi delle erbacce in giardino.