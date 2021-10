Capita praticamente sempre, soprattutto con i barattoli più grandi da 400 gr in su. Recuperare la Nutella che rimane sul fondo o sui bordi del vasetto sembra quasi una missione impossibile. Quindi, spesso e volentieri molliamo subito e sciacquiamo il barattolo prima di buttarlo via. In realtà la crema spalmabile rimasta è spesso molta più di quella che crediamo. Perché sprecarla così quando possiamo utilizzarla in questo modo furbo?

La Nutella è probabilmente la crema spalmabile alle nocciole più amata e conosciuta del Mondo. La crema gianduia tutta italiana nasce dall’industria dolciaria piemontese Ferrero. Da oltre 50 anni la Nutella ci delizia a colazione o a merenda con la sua bontà. Per non parlare delle innumerevoli ricette di dolci e dessert a base di Nutella, come la buonissima sbriciolona.

Non buttiamo subito via il barattolo di Nutella se possiamo realizzare questa golosa idea creativa

Ma se non riusciamo a sfruttare le rimanenze di Nutella per le nostre ricette, cosa possiamo fare? Ecco non tutti ci pensano ma possiamo avvolgere tutta la casa con l’aroma di Nutella. Come? Realizzando una golosissima candela.

Per realizzare una candela alla Nutella ci servirà una pentola con dell’acqua, delle candele e un nuovo stoppino. Il procedimento è semplicissimo, mettiamo la pentola con circa 10 cm di acqua sul fornello. Poi trasferiamo il barattolo in vetro senza il tappo all’interno. Sfrutteremo il principio della cottura a bagnomaria per sciogliere la Nutella.

Aggiungiamo al barattolo dei pezzi di candela anche avanzati fino a riempirlo tutto. Aspettiamo che tutta la cera si sciolga e inseriamo il nuovo stoppino. Per tenerlo in posizione leghiamolo ad un bastoncino di legno che poggeremo sull’orlo del barattolo. Tiriamo fuori dall’acqua il barattolo facendo attenzione a non scottarci e lasciamo raffreddare.

Ora abbiamo la nostra candela alla Nutella da accendere quando vogliamo per goderci questo aroma cioccolatoso. Attenzione però, ricordiamoci che non è commestibile!

Quindi, non buttiamo subito via il barattolo di Nutella se possiamo realizzare questa golosa idea creativa. Con tanti scarti alimentari è possibile creare delle splendide candele decorative e profumatissime. Ad esempio possiamo realizzare una freschissima candela al limone. Ne abbiamo parlato in questo precedente articolo “Ecco i facili trucchetti per realizzare un’originale candela al limone fai da te”.

Un ultimo consiglio

Se la Nutella rimasta nel barattolo è ancora molta ma non riusciamo proprio a prenderla, ecco che fare. Invece di creare una candela possiamo realizzare una sorta di mousse appetitosa. Aggiungiamo nel vasetto una tazza di latte caldo, dello zucchero di canna e circa due cucchiai di amido di mais. Chiudiamo il barattolo, agitiamolo bene e lasciamo raffreddare. Dopodiché non ci resta che aggiungere un po’ di panna montata, del caramello fuso e un biscottino. Ed ecco la nostra mousse golosissima da gustare in compagnia.

