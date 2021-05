Perché buttare via, quando possiamo, invece ingegnarci e, con un po’ di impegno, riciclare anche quello che sembra impossibile? Non buttiamo più via clamorosamente le cipolle germogliate perché con gli scarti possiamo fare davvero cose stupefacenti e innovative. Seguiamo questo articolo della nostra Redazione per imparare e applicare qualche trucchetto della nonna.

Gli scarti che tornano utili

Quando tagliamo una cipolla per farne qualsiasi uso in cucina, ricordiamoci di conservare la parte inferiore. Mettiamola a essiccare per 5/6 giorni, al termine dei quali, proviamo a piantarla. Sia per terra, che in vaso, stando però attenti ad entrambi i casi di mettere il bulbo rivolto in basso. Copriamo con altra terra, magari del concime, anche naturale e annaffiamo fino alla nascita della nuova piantina. A questo punto, possiamo espiantarla, stando attenti a non rovinare le giovani radici, per poi trapiantarla dove vogliamo. Non buttiamo più via clamorosamente le cipolle germogliate perché con gli scarti possiamo fare davvero cose stupefacenti e innovative come questa.

Va bene anche una cipolla intera

Senza per forza tagliarla, possiamo fare un bell’esperimento anche con una cipolla intera. Utilizziamo pure delle cipolle piccole, facendole anch’esse essiccare. A questo punto, piantiamole e diamo loro dell’acqua, ma non troppa. Consideriamo infatti che una cipolla intera contiene grandi quantità di acqua. Facciamola crescere e, quando spunterà la nuova pianta, dai suoi fiori, ricaveremo i semi per iniziare a piantare altre cipolle.

Non disperiamo per una cipolla germogliata

E, veniamo finalmente alla nostra cipolla germogliata. Anziché buttarla, dividiamo il cuore della cipolla da tutto il resto del prodotto. Con il taglio del coltello, ci accorgeremo di avere pronto un bulbo, piccolo, che, interreremo e lasceremo a riposare. Possibilmente in una zona ampiamente soleggiata del giardino o del balcone. Aspettiamo che crescano i germogli, per poi iniziare nuovamente un ciclo produttivo. Ecco alcuni sistemi pratici e semplici per ridare vita alle cipolle, salvandone delle parti, magari destinate alla pattumiera.

Approfondimento

