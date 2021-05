Il canone Rai è una delle tasse più sgradite agli italiani e forse era anche una delle più evase. Tanto che alcuni anni fa il Governo Renzi mise il canone direttamente all’interno della bolletta elettrica. Infatti ad oggi il suo costo, 90 euro, viene addebitato mensilmente nelle fatture emesse dall’imprese che forniscono l’elettricità all’immobile di chi lo paga. Per evitare di pagare il canone ci sono solamente due modi a cui, però, se ne è appena aggiunto un terzo. Questo terzo modo, che tutti possono adottare, lo illustriamo in questo articolo.

Mai più canone Rai grazie a questo televisore che permette di non pagare la tassa con una soluzione geniale

Per capire come si può evitare di pagare il canone Rai, bisogna prima capire perché lo si paga. La tassa sulla televisione viene applicata ai possessori di un televisore o, più precisamente, a coloro che hanno un apparecchio in grado di ricevere i segnali radiotelevisivi. Tale ricezione può avvenire solo se l’apparecchio ha un sintonizzatore. In questo caso siamo in presenza di un classico tv. Attenzione, perché questo è un aspetto importante al fine del pagamento del canone Rai. Lo vediamo più avanti nell’articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Soffermiamoci ancora un secondo su come è possibile evitare di pagare la tassa radiotelevisiva. Abbiamo scritto sopra che le modalità possono essere due. La prima è avere un esonero. Per esempio, chi ha oltre 75 anni è esonerato dal pagare il canone, così come non si deve pagare questa tassa per la seconda casa. La seconda possibilità è dimostrare di non avere in casa un apparecchio tv.

Un apparecchio televisivo senza sintonizzatore

A queste due modalità da qualche tempo se ne è aggiunta una terza, ovvero quella di avere un apparecchio televisivo senza sintonizzatore per ricevere i canali digitali. Sul mercato è arrivata una smart tv che non ha sintonizzatore radio e che permette di vedere i programmi tramite il web. Perciò mai più canone Rai grazie a questo televisore che permette di non pagare la tassa con una soluzione geniale.

Questa tv non è dotata di canali ma di app, ovvero piattaforme web su cui si possono vedere i programmi relativi. Di fatto funziona solamente tramite internet e permette di accedere solamente a contenuti in streaming come, per esempio, RaiPlay, Disney+, Netflix, Amazon, YouTube, ecc. Secondo il sito del produttore, chi ha questo televisore, in commercio da pochissimo tempo, può chiedere l’esenzione del canone Rai.

Approfondimento

A proposito di programmi digitali ecco come vedere proiettato sullo schermo tv ciò che passa sul display dello smartphone