Non è l’alimento preferito soltanto da tedeschi e olandesi. La patata, tubero bruttino a vedersi, ma tanto apprezzato, è compagna sempre presente sulle tavole di tutto il mondo. Anche noi italiani abbiamo imparato ad apprezzarla e i nostri bambini ne sono estremamente ghiotti. A dire la verità, la versione più conosciuta e venduta, quella fritta è anche la meno salutare. Ma non tanto per la patata in sé, quanto per l’olio in cui frigge. E forse proprio perché la abbiniamo alla versione più calorica e ingrassante, ci dimentichiamo che la patata ha tante virtù benefiche. Sai che puoi calmare lo stress e dimagrire con le patate, per fare solo due esempi?

La vitamina B6

È sicuramente una delle sue qualità più nascoste, ma grazie all’alto contenuto di vitamina B6, la patata mantiene equilibrato il nostro sistema nervoso. È merito infatti di questa vitamina, presente soprattutto nelle patate, che garantiamo al nostro organismo una corretta riproduzione cellulare. In più le patate contribuiscono a produrre l’acido gamma-amino-butirrico, che, aldilà di questa sigla impronunciabile, è l’ormone preposto a tranquillizzarci. Non solo, perché nei sonniferi e nei prodotti che devono conciliare il sonno di chi fa fatica a prenderlo, è presente proprio questo ormone.

Aiutano a dimagrire

Sai che puoi calmare lo stress e dimagrire con le patate, assumendole bollite? Proprio così, perché in tutte le diete dimagranti, la patata bollita è presente grazie alle sue sole 25 kcal. In alternativa la potrete assumere anche cotta al forno, perché contribuirà a farvi sentire sazi, senza andare alla ricerca di altro cibo.

Aiuta la memoria

Sappiamo bene tutti che la patata svolge un ruolo importante anche per il ripristino della flora batterica, quando abbiamo problemi intestinali. Ma forse non sapete che, grazie al manganese e al potassio di cui è ricca, la patata aiuta la memoria e la concentrazione mentale. In questo senso un altro apporto fondamentale alle funzioni cerebrali viene dagli aminoacidi e dalla vitamina B6. Adesso che lo sapete, non mancheranno mai le patate sulla vostra tavola!

Approfondimento

